Повреждены несколько этажей и десятки квартир: последствия разрушительной атаки БПЛА в Раменском. Фоторепортаж

Воробьев: разрушены 54 квартиры в жилом доме в Раменском
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом после атаки дрона в городе Раменское
Беспилотники повредили фасад здания в Раменском по адресу Спортивный проспект Фото:
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Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали российскую территорию, включая Московскую область. В ходе нападения беспилотников повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, трое человек получили повреждения, также погибла 46-летняя женщина. В результате удара беспилотника повреждения получили десятки квартир. URA.RU публикует разрушительные кадры по ситуации в Раменском.

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Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали российскую территорию, включая Московскую область. В ходе нападения беспилотников повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, трое человек получили повреждения, также погибла 46-летняя женщина. В результате удара беспилотника повреждения получили десятки квартир. URA.RU публикует разрушительные кадры по ситуации в Раменском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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