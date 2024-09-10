Беспилотники повредили фасад здания в Раменском по адресу Спортивный проспект
новость из сюжетаПроизошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024
Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали российскую территорию, включая Московскую область. В ходе нападения беспилотников повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, трое человек получили повреждения, также погибла 46-летняя женщина. В результате удара беспилотника повреждения получили десятки квартир. URA.RU публикует разрушительные кадры по ситуации в Раменском.
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