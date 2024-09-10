Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ

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Патриарх Кирилл за выдающийся вклад в развитие теологии стал почетным доктором СПбГУ Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Он внес выдающийся вклад в развитие теологии и богословской науки, сообщают журналисты.

«Общество наше, страна наша, прошли огромным путем, очень непростым, в том числе и наша интеллигенция, от отрицания Бога от дискриминации религиозных людей и вообще религиозного знания, к тому, что сегодня патриарх может выступать в этих стенах и никого это не удивляет», — заявил патриарх после вручения диплома. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник Патриарх Кирилл совершил малое освящение домовой церкви апостолов Петра и Павла, расположенной в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. В ходе церемонии предстоятель Русской церкви благословил преподавателей и студентов СПбГУ, а также вручил университету образ Христа Спасителя в знак духовной поддержки и благословения. Также ректор университета Николай Кропачев во время мероприятия был награжден церковным орденом Александра Невского III степени за вклад в развитие образования и науки.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Он внес выдающийся вклад в развитие теологии и богословской науки, сообщают журналисты. «Общество наше, страна наша, прошли огромным путем, очень непростым, в том числе и наша интеллигенция, от отрицания Бога от дискриминации религиозных людей и вообще религиозного знания, к тому, что сегодня патриарх может выступать в этих стенах и никого это не удивляет», — заявил патриарх после вручения диплома. Его слова передает РИА Новости. Во вторник Патриарх Кирилл совершил малое освящение домовой церкви апостолов Петра и Павла, расположенной в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. В ходе церемонии предстоятель Русской церкви благословил преподавателей и студентов СПбГУ, а также вручил университету образ Христа Спасителя в знак духовной поддержки и благословения. Также ректор университета Николай Кропачев во время мероприятия был награжден церковным орденом Александра Невского III степени за вклад в развитие образования и науки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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