Власти ХМАО назвали города с самыми большими долгами по взносам на капремонт

Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг среди городов региона, жители которых больше всего задолжали по взносам на капремонт. При этом общий долг югорчан сократился на 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Аутсайдерами остаются Сургут, там задолжали более 452 млн рублей и Нижневартовск с долгом свыше 436 миллионов. Причина попадания в антирейтинг проста: в этих городах больше многоквартирных домов, которые участвуют в программе капитального ремонта», — сообщает telegram-канал.
Меньше всего долгов накопили жители Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Покачей и Югорска, где показатель собираемости взносов с начала действия программы не опускается ниже 96%. Всего же югорчане задолжали более 1,62 миллиарда рублей. В 2024 году Югорский фонд капитального ремонта подал в суды 3533 заявления на 94,53 миллиона.
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