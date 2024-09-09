09 сентября 2024

Власти ХМАО назвали города с самыми большими долгами по взносам на капремонт

Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг городов с долгами по капремонту
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг городов с долгами по взносам на капремонт
Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг городов с долгами по взносам на капремонт Фото:

Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг среди городов региона, жители которых больше всего задолжали по взносам на капремонт. При этом общий долг югорчан сократился на 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Аутсайдерами остаются Сургут, там задолжали более 452 млн рублей и Нижневартовск с долгом свыше 436 миллионов. Причина попадания в антирейтинг проста: в этих городах больше многоквартирных домов, которые участвуют в программе капитального ремонта», — сообщает telegram-канал.

Меньше всего долгов накопили жители Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Покачей и Югорска, где показатель собираемости взносов с начала действия программы не опускается ниже 96%. Всего же югорчане задолжали более 1,62 миллиарда рублей. В 2024 году Югорский фонд капитального ремонта подал в суды 3533 заявления на 94,53 миллиона.

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Сургут и Нижневартовск возглавили антирейтинг среди городов региона, жители которых больше всего задолжали по взносам на капремонт. При этом общий долг югорчан сократился на 200 миллионов рублей, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Аутсайдерами остаются Сургут, там задолжали более 452 млн рублей и Нижневартовск с долгом свыше 436 миллионов. Причина попадания в антирейтинг проста: в этих городах больше многоквартирных домов, которые участвуют в программе капитального ремонта», — сообщает telegram-канал. Меньше всего долгов накопили жители Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Покачей и Югорска, где показатель собираемости взносов с начала действия программы не опускается ниже 96%. Всего же югорчане задолжали более 1,62 миллиарда рублей. В 2024 году Югорский фонд капитального ремонта подал в суды 3533 заявления на 94,53 миллиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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