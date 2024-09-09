09 сентября 2024

В ХМАО привезут самые большие танки в мире, захваченные на СВО

В Сургуте выставят захваченную трофейную технику НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте выставят захваченные на СВО танки Abrams
В Сургуте выставят захваченные на СВО танки Abrams Фото:

Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, привезут в Сургут. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры и другие боевые машины. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

«Утвержден график остановок выставки на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя», — передает пресс-служба слова полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

На выставке покажут захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

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Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, привезут в Сургут. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры и другие боевые машины. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО. «Утвержден график остановок выставки на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя», — передает пресс-служба слова полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. На выставке покажут захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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