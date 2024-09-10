Глава ФоРГО Костин рассказал, как выборы-2024 изменили политический ландшафт РФ

Глава ФоРГО Костин: выборы-2024 изменили политическую географию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костин проанализировал прошедшие в России выборы
Костин проанализировал прошедшие в России выборы Фото:

Выборы 2024 года изменили политический ландшафт в России. Такой вывод сделал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола, посвященного итогам выборов. По мнению эксперта, об этом свидетельствуют успехи партии на Дальнем Востоке и в Сибири. 

«Очень серьезно меняется политическая география. Если мы говорим про успех „Единой России“ на Дальнем Востоке, в Хабаровске, и в Иркутске — мы видим, что она забирает у ЛДПР и коммунистов их традиционные электоральные оазисы. Оглашение результатов выборов начинается с Дальнего Востока. И там всегда на первом месте ЛДПР или КПРФ. Естественно, что на Дальнем Востоке была несопоставимая со средними показателям по России поддержка этих партий. И в этом смысле успехи ЕР дают основание сказать, что меняется политический ландшафт не только в столице, но и в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявил Костин. 

На выборах губернатора Хабаровского края победил кандидат от ЕР Дмитрий Демешин с результатом 81%. С 2018 года регионом управляли губернаторы от ЛДПР. В заксобрании партия власти получила 45,9% голосов. В 2019 году было всего 12,5%. На выборах в гордуму Иркутска ЕР получила 30 из 35 мандатов.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы 2024 года изменили политический ландшафт в России. Такой вывод сделал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола, посвященного итогам выборов. По мнению эксперта, об этом свидетельствуют успехи партии на Дальнем Востоке и в Сибири.  «Очень серьезно меняется политическая география. Если мы говорим про успех „Единой России“ на Дальнем Востоке, в Хабаровске, и в Иркутске — мы видим, что она забирает у ЛДПР и коммунистов их традиционные электоральные оазисы. Оглашение результатов выборов начинается с Дальнего Востока. И там всегда на первом месте ЛДПР или КПРФ. Естественно, что на Дальнем Востоке была несопоставимая со средними показателям по России поддержка этих партий. И в этом смысле успехи ЕР дают основание сказать, что меняется политический ландшафт не только в столице, но и в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявил Костин.  На выборах губернатора Хабаровского края победил кандидат от ЕР Дмитрий Демешин с результатом 81%. С 2018 года регионом управляли губернаторы от ЛДПР. В заксобрании партия власти получила 45,9% голосов. В 2019 году было всего 12,5%. На выборах в гордуму Иркутска ЕР получила 30 из 35 мандатов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...