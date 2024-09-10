В центре Екатеринбурга выставили на продажу знаменитый ресторан 20-го века. Фото

В центре Екатеринбурга продают итальянский ресторан «IL Патио»

10 сентября 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Сеть ресторанов работала с 1993 года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге продают помещение на ул. Московской, в котором расположен итальянский ресторан «IL Патио» 1993 года. Владельцы заведения на 560 квадратных метров хотят получить 71 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «В помeщeнии располагается дейcтвующий pеcтоpан (пoслe прoдажи cъeзжает). Подведены все необходимые для этого сети и коммуникации. Общая площадь — 560,3 „квадрата“ (подвал — 245,2 квадратных метра, первый этаж — 315,1 квадратных метра)», — написал продавец. К недвижимости прилагается открытая парковка, расположенная перед зданием, а также предусмотрена летняя терраса. Владельцы отмечают, что помещение может подойти как под организацию общепита, так и под другую деятельность. Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают помещение на ул. Московской, в котором расположен итальянский ресторан «IL Патио» 1993 года. Владельцы заведения на 560 квадратных метров хотят получить 71 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «В помeщeнии располагается дейcтвующий pеcтоpан (пoслe прoдажи cъeзжает). Подведены все необходимые для этого сети и коммуникации. Общая площадь — 560,3 „квадрата“ (подвал — 245,2 квадратных метра, первый этаж — 315,1 квадратных метра)», — написал продавец. К недвижимости прилагается открытая парковка, расположенная перед зданием, а также предусмотрена летняя терраса. Владельцы отмечают, что помещение может подойти как под организацию общепита, так и под другую деятельность.