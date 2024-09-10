В Екатеринбурге продают помещение на ул. Московской, в котором расположен итальянский ресторан «IL Патио» 1993 года. Владельцы заведения на 560 квадратных метров хотят получить 71 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«В помeщeнии располагается дейcтвующий pеcтоpан (пoслe прoдажи cъeзжает). Подведены все необходимые для этого сети и коммуникации. Общая площадь — 560,3 „квадрата“ (подвал — 245,2 квадратных метра, первый этаж — 315,1 квадратных метра)», — написал продавец.
К недвижимости прилагается открытая парковка, расположенная перед зданием, а также предусмотрена летняя терраса. Владельцы отмечают, что помещение может подойти как под организацию общепита, так и под другую деятельность.
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