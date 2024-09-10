Эксперты объяснили, где просчитались «Новые люди» в борьбе за мандаты в Хабаровске

«Новые люди» вели в Хабаровском крае масштабную предвыборную кампанию. В регион съехались руководители реготделений, а среди ломов были депутат Госдумы Роза Чемерис и внук известного космонавта Гагарина Юрий Кондратчик. Предрекали, что партия станет главной угрозой для «Единой России», однако, несмотря на все усилия, «новые» получили чуть больше пяти процентов на выборах в законодательное собрание и четыре процента на выборах губернатора.
«Одни и те же партии, применяя одни и те же технологии, не обязательно получат тот же результат. Не бывает одинаковых войн, каждая проводится по своему. Так и любая избирательная кампания. У „Новых людей“ есть потенциал и все зависит от того, смогут ли они его укрепить на выборах 2025 года», — отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Новые люди исторически делают ставку на позитив и на очарование партийным брендом. У этого есть свои границы возможностей, в том числе в регионе. В регионе, где большая политическая травма у населения, глубокая разочарованность самыми разными партийными брендами, это делать сложнее, чем в среднем по больнице», — комментирует политолог Михаил Виноградов.
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