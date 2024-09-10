Эксперты объяснили, где просчитались «Новые люди» в борьбе за мандаты в Хабаровске

Политологи оценили кампанию «Новых людей» в Хабаровском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Политологи назвали причины низкого результата ЕР в Хабаровском крае
Политологи назвали причины низкого результата ЕР в Хабаровском крае Фото:

«Новые люди» вели в Хабаровском крае масштабную предвыборную кампанию. В регион съехались руководители реготделений, а среди ломов были депутат Госдумы Роза Чемерис и внук известного космонавта Гагарина Юрий Кондратчик. Предрекали, что партия станет главной угрозой для «Единой России», однако, несмотря на все усилия, «новые» получили чуть больше пяти процентов на выборах в законодательное собрание и четыре процента на выборах губернатора. 

«Одни и те же партии, применяя одни и те же технологии, не обязательно получат тот же результат. Не бывает одинаковых войн, каждая проводится по своему. Так и любая избирательная кампания. У „Новых людей“ есть потенциал и все зависит от того, смогут ли они его укрепить на выборах 2025 года», — отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.  

«Новые люди исторически делают ставку на позитив и на очарование партийным брендом. У этого есть свои границы возможностей, в том числе в регионе. В регионе, где большая политическая травма у населения, глубокая разочарованность самыми разными партийными брендами, это делать сложнее, чем в среднем по больнице», — комментирует политолог Михаил Виноградов. 

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«Новые люди» вели в Хабаровском крае масштабную предвыборную кампанию. В регион съехались руководители реготделений, а среди ломов были депутат Госдумы Роза Чемерис и внук известного космонавта Гагарина Юрий Кондратчик. Предрекали, что партия станет главной угрозой для «Единой России», однако, несмотря на все усилия, «новые» получили чуть больше пяти процентов на выборах в законодательное собрание и четыре процента на выборах губернатора.  «Одни и те же партии, применяя одни и те же технологии, не обязательно получат тот же результат. Не бывает одинаковых войн, каждая проводится по своему. Так и любая избирательная кампания. У „Новых людей“ есть потенциал и все зависит от того, смогут ли они его укрепить на выборах 2025 года», — отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.   «Новые люди исторически делают ставку на позитив и на очарование партийным брендом. У этого есть свои границы возможностей, в том числе в регионе. В регионе, где большая политическая травма у населения, глубокая разочарованность самыми разными партийными брендами, это делать сложнее, чем в среднем по больнице», — комментирует политолог Михаил Виноградов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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