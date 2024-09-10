Окружение Куйвашева взяло под контроль скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга

Выборы нового главы Березовского, внезапно превратившиеся в главную муниципальную интригу Свердловской области, пройдут по сценарию, выгодному губернаторской резиденции. Конкурсную комиссию по отбору кандидатов в мэры возглавил управляющий Южным округом Владимир Шауракс, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«У Шауракса будет право решающего голоса. Договориться удалось даже с депутатами, оппозиционно настроенными к [действующему главе города Евгению] Писцову», — рассказал собеседник.
В комиссию входят восемь человек — четыре от гордумы Березовского и четыре представителя губернатора Евгения Куйвашева. Помимо Шауракса, это замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, замдиректора правительственного департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и советник руководителя аппарата губернатора Елена Омарова.
О мощном конфликте между контролирующим гордуму Вячеславом Брозовским — одним из богатейших депутатов заксо — и Писцовым стало известно в начале августа. По некоторым данным, причиной раздрая стали некие коммерческие вопросы. Все настолько серьезно, что Брозовский, пользуясь влиянием на думу (именно она назовет фамилию нового мэра в октябре), всерьез продвигает альтернативного Писцову кандидата.
Модерировать политическую расторговку Куйвашев отправил своего зама Олега Чемезова — одного из тяжеловесов кабмина. Первые переговоры со сторонами тот уже провел. Согласно одной из версий, назначение Шауракса главой конкурсной комиссии — результат кулуарной работы именно Чемезова.
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