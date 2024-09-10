Панк из Сибири, основатель «Гражданской обороны», чьи песни стали классикой: история Егора Летова

Егор Летов родился 60 лет назад

10 сентября 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Егор Летов умер в 2008 году тот остановки сердца Фото: Russian Look / Global Look Press Основателю рок-группы «Гражданская оборона» Егору Летову 10 сентября 2024 года могло бы исполниться 60 лет, однако 19 февраля 2008 года он умер от остановки сердца. Его похоронили в родном Омске на Старо-Восточном кладбище рядом с матерью. За свою карьеру он написал порядка тысячи песен, такие как «Все идет по плану», а среди известных альбомов: «Мышеловку» и «ГрОб». Что известно о Егоре Летове, его биография — в материале URA.RU. Юношеские годы и первая группа Егор Летов (настоящее имя Игорь), родился 10 сентября 1964 года в Омске в семье военного. После школы он переехал в Подмосковье к брату Сергею, знаменитому саксофонисту. Несмотря на поступление в строительное училище, Летов был отчислен за прогулы и вернулся в Омск, где работал художником и подрабатывал дворником и штукатуром. Музыкальная карьера Летова началась в 1982 году с создания группы «Посев» вместе с гитаристом Андреем Бабенко, Константином Рябиновым (Кузьма) и Евгением Деевым (Джон Даббл). Название коллектива носило антисоветский оттенок, но большая часть творчества группы не сохранилась. Альбомы «Посева» были записаны в домашних условиях на довольно примитивном оборудовании, из-за чего звук получался глухим, нечетким и как будто дребезжащим. В этот же период Летов принял псевдоним «Егор Дохлый», который впоследствии сократился до «Егор». Выступление группы «Гражданская оборона» в ДК им. Горбунова. Егор Летов — слева Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев Формирование «Гражданской обороны» и психиатрическая больница В ноябре 1984 года Егор Летов и Константин Рябинов создали группу «Гражданская оборона» (ГрОб). Они также оборудовали домашнюю студию звукозаписи «ГрОб-рекордс» в квартире типовой «хрущевки». Первые два альбома группы, «Поганая молодежь» и «Оптимизм», должны были включить ранние работы Летова и песни из репертуара «Посева», но запланированная на 1985 год запись не состоялась. «Гражданская оборона» быстро завоевала популярность среди советской молодежи благодаря подпольным концертам и записям, передаваемым из рук в руки. Летов, интересовавшийся политикой и выступавший против коммунизма, не делал открытых заявлений против советской власти, но политическая подоплека его песен привлекла внимание властей. В 1986 году Летов записал акустический альбом «Игра в бисер перед свиньями». А уже в 1987 году он выступил на Новосибирском рок-фестивале с группой «Адольф Гитлер». Вдохновленный первым успехом, Летов записал пять альбомов «ГрОб», включая выдающийся «Мышеловку». Участников «Гражданской обороны» регулярно вызывали на допросы в КГБ, обвиняя в хранении запрещенной литературы и исполнении «неправильных» песен. Давление со стороны властей привело к тому, что некоторые друзья Летова подписали признательные показания. В отчаянии Летов написал предсмертную записку, обвинив в своем решении майора Мешкова Владимира Васильевича. После того как стало известно о попытке самоубийства Летова, он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Однако музыкант сбежал и до конца 1987 года вел бродяжнический образ жизни, путешествуя автостопом. Егор Летов во время концерта в «Лужниках», где группа «Гражданская оборона» представила свой новый альбом «Реанимация» Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Творчество после больницы С конца 80-х годов «Гражданская оборона» выпустила ряд влиятельных альбомов, включая «Хорошо!», «Мышеловка», «Тоталитаризм», «Некрофилия» и другие. С 1989 года группа начала работать с продюсером Сергеем Фирсовым, который помог в организации записи альбомов и проведении концертов. Благодаря его усилиям коллектив дебютировал в ленинградском рок-клубе и отправился в тур по различным городам СССР. «Гражданская оборона» быстро набирала популярность, ее сравнивали с такими группами, как «Кино», «Алиса» и «Наутилус Помпилиус». В 1989—1990 годах под руководством продюсера Сергея Фирсова группа записала четыре альбома в Ленинграде и выступила в нескольких городах. Летов также работал над проектом «Коммунизм». Однако вместе с популярностью приходила и скандальная слава из-за драк и беспорядков на концертах, что усложняло организацию выступлений. Егор Летов, опасаясь коммерциализации «Гражданской обороны», решил приостановить деятельность группы после последнего концерта в Таллине 13 апреля 1990 года. Группа прекратила свое существование на три года. Также трагическая смерть возлюбленной Яны Дягилевой повлияла на смену творческого направления Летова. В 1990 году артист создал новую группу «Егор и ***», исполнявшую психоделический рок. Смерть возлюбленной Летова, Яны Дягилевой, повлияла на творчество артиста Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Политическая деятельность и память о музыканте В 1993 году Летов снова собрал «Гражданскую оборону», которая продолжала деятельность до его смерти в 2008 году. Музыкант также принимал участие в политической жизни, став одним из основателей Национал-большевистской партии, но позже отошел от политики. За всю свою карьеру Летов ни разу не выступал в родном Омске, чтобы избежать излишнего внимания. В 2018 году возникла идея назвать его именем местный аэропорт, который в итоге был назван в честь Дмитрия Карабышева. В 2023 году экс-губернатор Омской области выступил за установку памятника Летову. Певец оставил после себя более тысячи композиций, многие из которых были экспериментальными. Кроме того, после его смерти были изданы не только альбомы, но и сборник стихов. «Гражданская оборона» продолжала свою деятельность до смерти Летова в 2008 году Фото: Russian Look / Global Look Press Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателю рок-группы «Гражданская оборона» Егору Летову 10 сентября 2024 года могло бы исполниться 60 лет, однако 19 февраля 2008 года он умер от остановки сердца. Его похоронили в родном Омске на Старо-Восточном кладбище рядом с матерью. За свою карьеру он написал порядка тысячи песен, такие как «Все идет по плану», а среди известных альбомов: «Мышеловку» и «ГрОб». Что известно о Егоре Летове, его биография — в материале URA.RU. Егор Летов (настоящее имя Игорь), родился 10 сентября 1964 года в Омске в семье военного. После школы он переехал в Подмосковье к брату Сергею, знаменитому саксофонисту. Несмотря на поступление в строительное училище, Летов был отчислен за прогулы и вернулся в Омск, где работал художником и подрабатывал дворником и штукатуром. Музыкальная карьера Летова началась в 1982 году с создания группы «Посев» вместе с гитаристом Андреем Бабенко, Константином Рябиновым (Кузьма) и Евгением Деевым (Джон Даббл). Название коллектива носило антисоветский оттенок, но большая часть творчества группы не сохранилась. Альбомы «Посева» были записаны в домашних условиях на довольно примитивном оборудовании, из-за чего звук получался глухим, нечетким и как будто дребезжащим. В этот же период Летов принял псевдоним «Егор Дохлый», который впоследствии сократился до «Егор». В ноябре 1984 года Егор Летов и Константин Рябинов создали группу «Гражданская оборона» (ГрОб). Они также оборудовали домашнюю студию звукозаписи «ГрОб-рекордс» в квартире типовой «хрущевки». Первые два альбома группы, «Поганая молодежь» и «Оптимизм», должны были включить ранние работы Летова и песни из репертуара «Посева», но запланированная на 1985 год запись не состоялась. «Гражданская оборона» быстро завоевала популярность среди советской молодежи благодаря подпольным концертам и записям, передаваемым из рук в руки. Летов, интересовавшийся политикой и выступавший против коммунизма, не делал открытых заявлений против советской власти, но политическая подоплека его песен привлекла внимание властей. В 1986 году Летов записал акустический альбом «Игра в бисер перед свиньями». А уже в 1987 году он выступил на Новосибирском рок-фестивале с группой «Адольф Гитлер». Вдохновленный первым успехом, Летов записал пять альбомов «ГрОб», включая выдающийся «Мышеловку». Участников «Гражданской обороны» регулярно вызывали на допросы в КГБ, обвиняя в хранении запрещенной литературы и исполнении «неправильных» песен. Давление со стороны властей привело к тому, что некоторые друзья Летова подписали признательные показания. В отчаянии Летов написал предсмертную записку, обвинив в своем решении майора Мешкова Владимира Васильевича. После того как стало известно о попытке самоубийства Летова, он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Однако музыкант сбежал и до конца 1987 года вел бродяжнический образ жизни, путешествуя автостопом. С конца 80-х годов «Гражданская оборона» выпустила ряд влиятельных альбомов, включая «Хорошо!», «Мышеловка», «Тоталитаризм», «Некрофилия» и другие. С 1989 года группа начала работать с продюсером Сергеем Фирсовым, который помог в организации записи альбомов и проведении концертов. Благодаря его усилиям коллектив дебютировал в ленинградском рок-клубе и отправился в тур по различным городам СССР. «Гражданская оборона» быстро набирала популярность, ее сравнивали с такими группами, как «Кино», «Алиса» и «Наутилус Помпилиус». В 1989—1990 годах под руководством продюсера Сергея Фирсова группа записала четыре альбома в Ленинграде и выступила в нескольких городах. Летов также работал над проектом «Коммунизм». Однако вместе с популярностью приходила и скандальная слава из-за драк и беспорядков на концертах, что усложняло организацию выступлений. Егор Летов, опасаясь коммерциализации «Гражданской обороны», решил приостановить деятельность группы после последнего концерта в Таллине 13 апреля 1990 года. Группа прекратила свое существование на три года. Также трагическая смерть возлюбленной Яны Дягилевой повлияла на смену творческого направления Летова. В 1990 году артист создал новую группу «Егор и ***», исполнявшую психоделический рок. В 1993 году Летов снова собрал «Гражданскую оборону», которая продолжала деятельность до его смерти в 2008 году. Музыкант также принимал участие в политической жизни, став одним из основателей Национал-большевистской партии, но позже отошел от политики. За всю свою карьеру Летов ни разу не выступал в родном Омске, чтобы избежать излишнего внимания. В 2018 году возникла идея назвать его именем местный аэропорт, который в итоге был назван в честь Дмитрия Карабышева. В 2023 году экс-губернатор Омской области выступил за установку памятника Летову. Певец оставил после себя более тысячи композиций, многие из которых были экспериментальными. Кроме того, после его смерти были изданы не только альбомы, но и сборник стихов.