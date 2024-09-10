РВ: Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области

10 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Гордеевку под Курском, атаковав противника с четырех направлений, заявили военкоры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Новость по теме Десятки тысяч потерь и расстрел военных: что произошло под Курском за месяц после вторжения ВСУ. Карта «Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что за сутки ВС РФ освободили более 10 километров территории в регионе. Также украинские бойцы были выбиты из Гордеевки. ВС РФ атаковали село одновременно с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев, вытеснив противника и заставив его отступить со значительными потерями. ВС РФ продолжают наступление в районах Апанасовки, Снагости, Вишневки и Мартыновки. Противник потерял немало своих позиций, бойцов и техники. Операция по возвращению под контроль территории Суджанского района все еще продолжается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки потеряли более 380 военных. Также было уничтожено 15 единиц бронетехники, два танка, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и оружие противника. В целом, за все время операции в регионе, было ликвидировано более 11 800 бойцов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что за сутки ВС РФ освободили более 10 километров территории в регионе. Также украинские бойцы были выбиты из Гордеевки. ВС РФ атаковали село одновременно с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев, вытеснив противника и заставив его отступить со значительными потерями. ВС РФ продолжают наступление в районах Апанасовки, Снагости, Вишневки и Мартыновки. Противник потерял немало своих позиций, бойцов и техники. Операция по возвращению под контроль территории Суджанского района все еще продолжается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки потеряли более 380 военных. Также было уничтожено 15 единиц бронетехники, два танка, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и оружие противника. В целом, за все время операции в регионе, было ликвидировано более 11 800 бойцов ВСУ.