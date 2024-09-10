РВ: Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области

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ВС РФ освободили Гордеевку под Курском, атаковав противника с четырех направлений, заявили военкоры Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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«Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что за сутки ВС РФ освободили более 10 километров территории в регионе.

Также украинские бойцы были выбиты из Гордеевки. ВС РФ атаковали село одновременно с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев, вытеснив противника и заставив его отступить со значительными потерями.

ВС РФ продолжают наступление в районах Апанасовки, Снагости, Вишневки и Мартыновки. Противник потерял немало своих позиций, бойцов и техники. Операция по возвращению под контроль территории Суджанского района все еще продолжается.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки потеряли более 380 военных. Также было уничтожено 15 единиц бронетехники, два танка, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и оружие противника. В целом, за все время операции в регионе, было ликвидировано более 11 800 бойцов ВСУ.

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Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что за сутки ВС РФ освободили более 10 километров территории в регионе. Также украинские бойцы были выбиты из Гордеевки. ВС РФ атаковали село одновременно с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев, вытеснив противника и заставив его отступить со значительными потерями. ВС РФ продолжают наступление в районах Апанасовки, Снагости, Вишневки и Мартыновки. Противник потерял немало своих позиций, бойцов и техники. Операция по возвращению под контроль территории Суджанского района все еще продолжается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки потеряли более 380 военных. Также было уничтожено 15 единиц бронетехники, два танка, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и оружие противника. В целом, за все время операции в регионе, было ликвидировано более 11 800 бойцов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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