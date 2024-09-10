10 сентября 2024

Обвиняемый в убийстве пермского следователя заявил о желании пойти на СВО

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Обвиняемого арестовали до 10 ноября Фото:
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Пермского следователя зарубили топором в его доме

В Перми 36-летний Алексей Головин, признавший свою вину в убийстве следователя Евгения Середкина, заявил о желании заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации (СВО). Об этом сообщают источники.

«В рамках дела будет проведена проверка показаний обвиняемого, которые взяты на месте преступления. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза арестованного. Во время общения со следователями Головин заявил о желании заключить контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Его просьба об отправке на фронт может быть рассмотрена только после решения суда», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники.

Тело главы СУ СК России по Свердловскому району Перми Евгения Середкина было найдено в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года. Обвиняемый в убийстве Головин признал свою вину. Суд отправил мужчину под стражу до 10 ноября.

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В Перми 36-летний Алексей Головин, признавший свою вину в убийстве следователя Евгения Середкина, заявил о желании заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации (СВО). Об этом сообщают источники. «В рамках дела будет проведена проверка показаний обвиняемого, которые взяты на месте преступления. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза арестованного. Во время общения со следователями Головин заявил о желании заключить контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Его просьба об отправке на фронт может быть рассмотрена только после решения суда», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Тело главы СУ СК России по Свердловскому району Перми Евгения Середкина было найдено в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года. Обвиняемый в убийстве Головин признал свою вину. Суд отправил мужчину под стражу до 10 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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