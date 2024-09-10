Обвиняемый в убийстве пермского следователя заявил о желании пойти на СВО

Обвиняемого арестовали до 10 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пермского следователя зарубили топором в его доме

В Перми 36-летний Алексей Головин, признавший свою вину в убийстве следователя Евгения Середкина, заявил о желании заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации (СВО). Об этом сообщают источники.

«В рамках дела будет проведена проверка показаний обвиняемого, которые взяты на месте преступления. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза арестованного. Во время общения со следователями Головин заявил о желании заключить контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Его просьба об отправке на фронт может быть рассмотрена только после решения суда», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники.

Тело главы СУ СК России по Свердловскому району Перми Евгения Середкина было найдено в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года. Обвиняемый в убийстве Головин признал свою вину. Суд отправил мужчину под стражу до 10 ноября.