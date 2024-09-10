10 сентября 2024

Военкоры описали текущую ситуацию на курском приграничье, где ВС РФ перешли в наступление

РВ: десантники ВС РФ ворвались в село Снагость под Курском и выбили боевиков ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военкоры сообщают об успехах российских военных при контрнаступлении под Курском
Военкоры сообщают об успехах российских военных при контрнаступлении под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска добиваются существенных успехов в ходе мощного контрнаступления под Курском. Так, дивизия ВДВ вошла в село Снагость и практически выбила боевиков из населенного пункта, сообщают «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не было. 

«Начав мощное контрнаступление в Курской области наши войска добились существенных успехов. Тульская 106-я дивизия ВДВ на технике ворвалась в важное село Снагость и практически выбила ВСУ, уцелевшие боевики массово бежали», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало сообщения корреспондентов и блогеров о ситуации под Курском. 

Также военкоры сообщают об успехах ВС РФ в Вишневке, где, как сообщается, Крымский десант атаковал и выбил ВСУ из поселка. Также поступает информация об освобождении поселка 10-е Октября. Практически освобождено село Гордеевка, а из Внезапного и Викторовки противник сбегает, сообщают «Военкоры Русской Весны».

URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.

Ранее военкоры сообщили о масштабном контрнаступлении ВС РФ на курском направлении. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Два майора» сообщал о первых пленных боевиках ВСУ в ходе масштабного контрнаступления России. Информация не подтверждалась официальными источниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска добиваются существенных успехов в ходе мощного контрнаступления под Курском. Так, дивизия ВДВ вошла в село Снагость и практически выбила боевиков из населенного пункта, сообщают «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не было.  «Начав мощное контрнаступление в Курской области наши войска добились существенных успехов. Тульская 106-я дивизия ВДВ на технике ворвалась в важное село Снагость и практически выбила ВСУ, уцелевшие боевики массово бежали», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало сообщения корреспондентов и блогеров о ситуации под Курском.  Также военкоры сообщают об успехах ВС РФ в Вишневке, где, как сообщается, Крымский десант атаковал и выбил ВСУ из поселка. Также поступает информация об освобождении поселка 10-е Октября. Практически освобождено село Гордеевка, а из Внезапного и Викторовки противник сбегает, сообщают «Военкоры Русской Весны». URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается. Ранее военкоры сообщили о масштабном контрнаступлении ВС РФ на курском направлении. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Два майора» сообщал о первых пленных боевиках ВСУ в ходе масштабного контрнаступления России. Информация не подтверждалась официальными источниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...