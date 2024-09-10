Пожилые супруги из села Русская Конопелька в Курской области, прятавшиеся более двух недель в укрытии из-за обстрелов ВСУ, передали свой автомобиль российским военным. Об этом сообщила местная жительница Надежда в интервью РИА Новости и подчеркнула, что машина помогла вывезти раненых из зоны боевых действий.
«Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же», — рассказала Надежда. Пенсионеры приняли решение поддержать военных после того, как сами были спасены и эвакуированы из-под обстрелов.
Супруги скрывались в подвале своего дома в селе Русская Конопелька на протяжении двух недель из-за массированных атак украинской армии. После эвакуации они выразили благодарность российским военнослужащим, предоставив им свой автомобиль Lada (ВАЗ) 2113 для транспортировки раненых.
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