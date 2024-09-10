10 сентября 2024

Алаудинов: иностранные ЧВК участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов заявил, что специалисты НАТО помогали планировать атаку под Курском
Алаудинов заявил, что специалисты НАТО помогали планировать атаку под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Представители иностранных ЧВК принимали участие в нападении украинских бойцов на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сама операция (по вторжению в Курскую область — прим. URA.RU) изначально, когда противник заходил, была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев.... Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Он также выразил мнение, что саму операцию по вторжению прорабатывал непосредственно комитет штабов блока Североатлантического альянса. Генерал отметил, что и в самой атаке непосредственно принимали участие иностранные наемники.

Ранее Алаудинов рассказал, что на Кореневском направлении действия 155-й бригады морской пехоты привели к значительным потерям среди украинских вооруженных сил. Генерал также подтвердил информацию о том, что в ходе операции были отбиты у противника несколько населенных пунктов.

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Представители иностранных ЧВК принимали участие в нападении украинских бойцов на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Сама операция (по вторжению в Курскую область — прим. URA.RU) изначально, когда противник заходил, была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев.... Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он также выразил мнение, что саму операцию по вторжению прорабатывал непосредственно комитет штабов блока Североатлантического альянса. Генерал отметил, что и в самой атаке непосредственно принимали участие иностранные наемники. Ранее Алаудинов рассказал, что на Кореневском направлении действия 155-й бригады морской пехоты привели к значительным потерям среди украинских вооруженных сил. Генерал также подтвердил информацию о том, что в ходе операции были отбиты у противника несколько населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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