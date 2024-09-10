Алаудинов: иностранные ЧВК участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область

Представители иностранных ЧВК принимали участие в нападении украинских бойцов на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сама операция (по вторжению в Курскую область — прим. URA.RU) изначально, когда противник заходил, была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев.... Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Он также выразил мнение, что саму операцию по вторжению прорабатывал непосредственно комитет штабов блока Североатлантического альянса. Генерал отметил, что и в самой атаке непосредственно принимали участие иностранные наемники.
Ранее Алаудинов рассказал, что на Кореневском направлении действия 155-й бригады морской пехоты привели к значительным потерям среди украинских вооруженных сил. Генерал также подтвердил информацию о том, что в ходе операции были отбиты у противника несколько населенных пунктов.
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