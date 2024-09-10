10 сентября 2024

Алаудинов заявил о радостных новостях после «горячей работы» ВС РФ под Курском. Видео

Алаудинов подтвердил взятие нескольких населенных пунктов на курском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинова порадовали сообщения про отбитые населенные пункты у противника
Алаудинова порадовали сообщения про отбитые населенные пункты у противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты и нанесла большие потери ВСУ. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он также подтвердил сообщения про отбитые у противника населенные пункты.

«На кореневском направлении у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Она пользуется заслуженным авторитетом, тем, что они действительно просто красавцы, настоящие мужчины, настоящие россияне, настоящие герои. Вот сегодня они хорошенько оторвали противника, [он] понёс очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника. Вот и пошла такая горячая работа, там внизу, получается от нас, что меня очень радует», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Ранее «Военкоры Русской Весны» cообщили о масштабном контрнаступлении ВС РФ под Курском. По их словам, в ходе работы российские бойцы выбили противника из нескольких населенных пунктов. Telegram-канал «Два майора» сообщил о первых пленных боевиках ВСУ, взятых в ходе контрнаступления. Информация не была подтверждена Минобороны РФ.

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На Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты и нанесла большие потери ВСУ. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он также подтвердил сообщения про отбитые у противника населенные пункты. «На кореневском направлении у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Она пользуется заслуженным авторитетом, тем, что они действительно просто красавцы, настоящие мужчины, настоящие россияне, настоящие герои. Вот сегодня они хорошенько оторвали противника, [он] понёс очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника. Вот и пошла такая горячая работа, там внизу, получается от нас, что меня очень радует», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Ранее «Военкоры Русской Весны» cообщили о масштабном контрнаступлении ВС РФ под Курском. По их словам, в ходе работы российские бойцы выбили противника из нескольких населенных пунктов. Telegram-канал «Два майора» сообщил о первых пленных боевиках ВСУ, взятых в ходе контрнаступления. Информация не была подтверждена Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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