10 сентября 2024

В Совфеде захотели запретить движение детей, изображающих животных на публике

Сенатор Косихина: квадробику стоит запретить из-за травмирования психики детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Совфеда выступила с инициативой запрета движения квадроберов
Сенатор Совфеда выступила с инициативой запрета движения квадроберов Фото:

Сенатор Косихина выступила с инициативой о запрете субкультуры квадроберов в России. Участники движения притворяются животными и ходят по улице на четвереньках. По её мнению, данное увлечение негативно влияет на психическое состояние молодёжи.

«Эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям», — заявила Косихина в интервью РИА Новости. Сенатор подчеркнула необходимость поощрения более полезных для развития интересов среди молодёжи.

Косихина предложила направить внимание молодых людей на спорт и образовательные занятия. Это будет способствовать гармоничному развитию детей и благополучию в обществе, считает сенатор.

Ранее девочка из Надыма (ЯНАО) столкнулась с буллингом из-за обвинений в принадлежности к движению квадроберов. Травлю, как сообщалось, начала блогер Mia Boyka во время выступления, когда ребенок потерялся и вышел на сцену, чтобы найти родителей. В защиту девочки выступил рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Он опубликовал ролик в поддержку девочки. Движение квадроберов набирает обороты в Тюмени, что вызвало беспокойство у местных жителей. Подробнее о новой молодежной субкультуре — в материале URA.RU.

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Сенатор Косихина выступила с инициативой о запрете субкультуры квадроберов в России. Участники движения притворяются животными и ходят по улице на четвереньках. По её мнению, данное увлечение негативно влияет на психическое состояние молодёжи. «Эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям», — заявила Косихина в интервью РИА Новости. Сенатор подчеркнула необходимость поощрения более полезных для развития интересов среди молодёжи. Косихина предложила направить внимание молодых людей на спорт и образовательные занятия. Это будет способствовать гармоничному развитию детей и благополучию в обществе, считает сенатор. Ранее девочка из Надыма (ЯНАО) столкнулась с буллингом из-за обвинений в принадлежности к движению квадроберов. Травлю, как сообщалось, начала блогер Mia Boyka во время выступления, когда ребенок потерялся и вышел на сцену, чтобы найти родителей. В защиту девочки выступил рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Он опубликовал ролик в поддержку девочки. Движение квадроберов набирает обороты в Тюмени, что вызвало беспокойство у местных жителей. Подробнее о новой молодежной субкультуре — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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