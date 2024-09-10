В Совфеде захотели запретить движение детей, изображающих животных на публике

Сенатор Косихина выступила с инициативой о запрете субкультуры квадроберов в России. Участники движения притворяются животными и ходят по улице на четвереньках. По её мнению, данное увлечение негативно влияет на психическое состояние молодёжи.
«Эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям», — заявила Косихина в интервью РИА Новости. Сенатор подчеркнула необходимость поощрения более полезных для развития интересов среди молодёжи.
Косихина предложила направить внимание молодых людей на спорт и образовательные занятия. Это будет способствовать гармоничному развитию детей и благополучию в обществе, считает сенатор.
Ранее девочка из Надыма (ЯНАО) столкнулась с буллингом из-за обвинений в принадлежности к движению квадроберов. Травлю, как сообщалось, начала блогер Mia Boyka во время выступления, когда ребенок потерялся и вышел на сцену, чтобы найти родителей. В защиту девочки выступил рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Он опубликовал ролик в поддержку девочки. Движение квадроберов набирает обороты в Тюмени, что вызвало беспокойство у местных жителей. Подробнее о новой молодежной субкультуре — в материале URA.RU.
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