Пророссийское подполье рассказало подробности уничтожения колонны ВСУ

Пророссийские агенты подполья следили за колонной ВСУ на протяжении примерно 160 километров на территории Украины и передали данные о её дислокации российским военным. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным», — рассказал Лебедев РИА Новости.
Ранее подполье предупредило Кремль о возможных последствиях мобилизации на Украине. Тогда Лебедев в интервью телеканалу «Царьград» сообщил, что минимум 500 тысяч военных ВСУ, возможно, прибудут к весне на фронт.
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