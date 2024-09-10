10 сентября 2024

Пророссийское подполье рассказало подробности уничтожения колонны ВСУ

Лебедев: подполье отслеживало колонну ВСУ на протяжении 160 км, чтобы уничтожить
© Служба новостей «URA.RU»
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За колонной ВСУ следили на протяжении почти 160 километров
За колонной ВСУ следили на протяжении почти 160 километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пророссийские агенты подполья следили за колонной ВСУ на протяжении примерно 160 километров на территории Украины и передали данные о её дислокации российским военным. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным», — рассказал Лебедев РИА Новости.

Ранее подполье предупредило Кремль о возможных последствиях мобилизации на Украине. Тогда Лебедев в интервью телеканалу «Царьград» сообщил, что минимум 500 тысяч военных ВСУ, возможно, прибудут к весне на фронт. 

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Пророссийские агенты подполья следили за колонной ВСУ на протяжении примерно 160 километров на территории Украины и передали данные о её дислокации российским военным. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным», — рассказал Лебедев РИА Новости. Ранее подполье предупредило Кремль о возможных последствиях мобилизации на Украине. Тогда Лебедев в интервью телеканалу «Царьград» сообщил, что минимум 500 тысяч военных ВСУ, возможно, прибудут к весне на фронт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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