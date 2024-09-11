Жительница Курской области прогнала ВСУ прочь с предложением о помощи

Жители Курской области, на которую 6 августа совершили нападение ВСУ, отказываются принимать от них гуманитарную помощь, а просят уйти. Об этом сообщает беженка города Суджа Тамара Садкеева.
«Очень мерзкие они [украинские военные]. Подошли к одной бабушке, сделали [вид], что они русские, говорят — бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она — не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда», — заявил Садкеева РИА Новости.
Женщина также рассказала о том, что многие дома в Судже разрушены, и она не знает, в каком состоянии ее дом. Во время нападения ВСУ на регион она была вынуждена переехать в пункт временного проживания в Курске, после того как обеспечила безопасность своего внука и его четырех маленьких детей.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил о продолжающемся продвижении ВС РФ в Курской области. Он предположил, что в ближайшее время украинские войска могут потерять контроль над несколькими населенными пунктами.
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