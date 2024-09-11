Мигрантов с судимостью хотят лишить возможности проживать в России

В Госдуме предложили лишать мигрантов с судимостью разрешения на проживание в России. Депутаты считают, что мигрантам следует отказывать в выдаче временного разрешения на проживание при любом правонарушении. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР.
«Отказывать мигрантам в выдаче разрешения на временное проживание в России следует при совершении ими любого правонарушения», — передает содержание законопроекта «Российская газета». Отмечается, что, согласно действующему законодательству, разрешение на временное проживание иностранцу может быть выдано или аннулировано только при наличии тяжкого преступления или непогашенной судимости за аналогичные преступления, как в России, так и за ее пределами.
Также разрешение не выдается и может быть аннулировано при неоднократных административных правонарушениях, связанными с общественным порядком. Председатель Комитета по труду Ярослав Нилов отметил, что существует несостыковка в последствиях для иностранцев за преступления и административные правонарушения. Он указал на необходимость устранения этого несоответствия и создания единых условий для отказа или аннулирования разрешений на временное пребывание и работу.
Более трети мигрантов в России предпочитают шариат светскому законодательству, сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В 2022 году 43,5% эмигрантов не желали жить по российским законам, а в прошлом году этот показатель снизился до 35%, передает 360.ru.
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