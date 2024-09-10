10 сентября 2024

У челябинцев желаемый уровень МРОТ составляет 48 тысяч 400 рублей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы хотят, чтобы минимальный размер зарплат вдвое превышал реальный
Челябинцы хотят, чтобы минимальный размер зарплат вдвое превышал реальный Фото:

В Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. При этом утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше— 22 тысячи 100 рублей, об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 48 тысяч 400 рублей, в декабре 2023 года эта сумма была равна 42 тысячи рублей, в августе 2023 — 39 тысяч 600 рублей, а в ноябре 2022 — 36 тысяч 500 рублей. По России самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей, они составляют 60 тысяч 200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по ожидаемому уровню МРОТ расположился Хабаровск, там жители хотели бы получать минимум 56 тысяч рублей. Третье место занимает Санкт-Петербург с зарплатой 55 тысяч 800 рублей. В то время, как в городе МРОТ составляет 28 тысяч 800 рублей.

Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе, руб. в месяц
Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе, руб. в месяц
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В Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. При этом утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше— 22 тысячи 100 рублей, об этом сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 48 тысяч 400 рублей, в декабре 2023 года эта сумма была равна 42 тысячи рублей, в августе 2023 — 39 тысяч 600 рублей, а в ноябре 2022 — 36 тысяч 500 рублей. По России самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей, они составляют 60 тысяч 200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе. На втором месте по ожидаемому уровню МРОТ расположился Хабаровск, там жители хотели бы получать минимум 56 тысяч рублей. Третье место занимает Санкт-Петербург с зарплатой 55 тысяч 800 рублей. В то время, как в городе МРОТ составляет 28 тысяч 800 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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