Путин задумался об ограничении экспорта урана и титана

11 сентября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана и другого стратегического сырья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский президент Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Об этом президент сказал во время совещания с членами правительства. Его заявление прозвучало на фоне западных санкций. «По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок… Может, нам тоже подумать об определенных ограничениях [по экспорту]? Уран, титан никель. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать [об ограничениях]», — предложил Владимир Путин в ходе совещания. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что некоторые страны Запада также ограничивают экспорт товаров в Россию. Глава государства также обозначил, что страна является лидером по запасу стратегических видов сырья, в частности — природному газу, золоту, алмазам. Российское сырье в целом имеет большое значение для всего мирового сообщества, уточнил президент. На днях Путин признал, что доходы России могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Президент считает, что это приведет к ущербу для стран ЕС. Он также не отрицает, что ситуация негативно скажется и на РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Об этом президент сказал во время совещания с членами правительства. Его заявление прозвучало на фоне западных санкций. «По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок… Может, нам тоже подумать об определенных ограничениях [по экспорту]? Уран, титан никель. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать [об ограничениях]», — предложил Владимир Путин в ходе совещания. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что некоторые страны Запада также ограничивают экспорт товаров в Россию. Глава государства также обозначил, что страна является лидером по запасу стратегических видов сырья, в частности — природному газу, золоту, алмазам. Российское сырье в целом имеет большое значение для всего мирового сообщества, уточнил президент. На днях Путин признал, что доходы России могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Президент считает, что это приведет к ущербу для стран ЕС. Он также не отрицает, что ситуация негативно скажется и на РФ.