Путин задумался об ограничении экспорта урана и титана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, всмпо ависма, производство титана, рабочий на заводе
Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана и другого стратегического сырья Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский президент Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Об этом президент сказал во время совещания с членами правительства. Его заявление прозвучало на фоне западных санкций.

«По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок… Может, нам тоже подумать об определенных ограничениях [по экспорту]? Уран, титан никель. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать [об ограничениях]», — предложил Владимир Путин в ходе совещания. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что некоторые страны Запада также ограничивают экспорт товаров в Россию.

Глава государства также обозначил, что страна является лидером по запасу стратегических видов сырья, в частности — природному газу, золоту, алмазам. Российское сырье в целом имеет большое значение для всего мирового сообщества, уточнил президент.

На днях Путин признал, что доходы России могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Президент считает, что это приведет к ущербу для стран ЕС. Он также не отрицает, что ситуация негативно скажется и на РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Об этом президент сказал во время совещания с членами правительства. Его заявление прозвучало на фоне западных санкций. «По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок… Может, нам тоже подумать об определенных ограничениях [по экспорту]? Уран, титан никель. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать [об ограничениях]», — предложил Владимир Путин в ходе совещания. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что некоторые страны Запада также ограничивают экспорт товаров в Россию. Глава государства также обозначил, что страна является лидером по запасу стратегических видов сырья, в частности — природному газу, золоту, алмазам. Российское сырье в целом имеет большое значение для всего мирового сообщества, уточнил президент. На днях Путин признал, что доходы России могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Президент считает, что это приведет к ущербу для стран ЕС. Он также не отрицает, что ситуация негативно скажется и на РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...