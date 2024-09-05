Путин заявил, что доходы России упадут, если Европа откажется от газа

Путин: Россия без сомнений восстановится после отказа Европы от российского газа

05 сентября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Отказ Европы от российского газа может нанести ущерб как России, так и им Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин признал, что доходы страны могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Он считает, что это приведет к ущербу как для Европы, так и для России. «Ущерб для них (европейских стран — ред.) будет. Для нас будет сокращение дохода, но ничего, больше „Газпром“ будет поставлять внутри страны — тоже хорошо», — заявил глава страны, его выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Он дополнил, что в таком случае РФ будет развивать социальную газификацию. Путин подчеркнул, что сокращение экспорта газа не вызывает сомнений в его последующем восстановлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин признал, что доходы страны могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Он считает, что это приведет к ущербу как для Европы, так и для России. «Ущерб для них (европейских стран — ред.) будет. Для нас будет сокращение дохода, но ничего, больше „Газпром“ будет поставлять внутри страны — тоже хорошо», — заявил глава страны, его выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Он дополнил, что в таком случае РФ будет развивать социальную газификацию. Путин подчеркнул, что сокращение экспорта газа не вызывает сомнений в его последующем восстановлении.