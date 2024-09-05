Путин заявил, что доходы России упадут, если Европа откажется от газа

Президент России Владимир Путин признал, что доходы страны могут упасть в случае отказа Европы от российского газа. Он считает, что это приведет к ущербу как для Европы, так и для России.
«Ущерб для них (европейских стран — ред.) будет. Для нас будет сокращение дохода, но ничего, больше „Газпром“ будет поставлять внутри страны — тоже хорошо», — заявил глава страны, его выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Он дополнил, что в таком случае РФ будет развивать социальную газификацию. Путин подчеркнул, что сокращение экспорта газа не вызывает сомнений в его последующем восстановлении.
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