Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть в России всеобщий призыв

11 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Валерий Фадеев считает, что в России нужно усилить армию и вернуть всеобщий военный призыв Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал усилить российскую армию, а также подчеркнул, что в стране необходимо вернуть всеобщий воинский призыв. Его заявление опубликовал СПЧ в своем telegram-канале. «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно, я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек, независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем), должен пройти через армию», — подчеркнул Валерий Фадеев в ходе рабочего визита в Белгород. Он выступил на форуме в Белгородском госуниверситете. Он также раскритиковал тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. По его словам, такие люди не понимают, как устроены мир и жизнь на самом деле. Фадеев в ходе форума также высказался, что необходимо усилить промышленность в стране и производить качественные товары, которые не будут ломаться десятилетиями. Не обошел он стороной и проблему, связанную со всеобщей информатизацией. По его словам, если людям звонят с рекламными предложениями, это значит, что персональные данные утекли в интернет и такое должно уголовно преследоваться. Ранее после начала вторжения ВСУ в Курскую область в интернете начали появляться новости о якобы подготовке новой волны мобилизации. В ответ на это депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в России не стоит вопрос об этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал усилить российскую армию, а также подчеркнул, что в стране необходимо вернуть всеобщий воинский призыв. Его заявление опубликовал СПЧ в своем telegram-канале. «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно, я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек, независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем), должен пройти через армию», — подчеркнул Валерий Фадеев в ходе рабочего визита в Белгород. Он выступил на форуме в Белгородском госуниверситете. Он также раскритиковал тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. По его словам, такие люди не понимают, как устроены мир и жизнь на самом деле. Фадеев в ходе форума также высказался, что необходимо усилить промышленность в стране и производить качественные товары, которые не будут ломаться десятилетиями. Не обошел он стороной и проблему, связанную со всеобщей информатизацией. По его словам, если людям звонят с рекламными предложениями, это значит, что персональные данные утекли в интернет и такое должно уголовно преследоваться. Ранее после начала вторжения ВСУ в Курскую область в интернете начали появляться новости о якобы подготовке новой волны мобилизации. В ответ на это депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в России не стоит вопрос об этом.