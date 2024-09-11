Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть в России всеобщий призыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, армия россии, военнослужащие вс рф
Валерий Фадеев считает, что в России нужно усилить армию и вернуть всеобщий военный призыв Фото:

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал усилить российскую армию, а также подчеркнул, что в стране необходимо вернуть всеобщий воинский призыв. Его заявление опубликовал СПЧ в своем telegram-канале.

«Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно, я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек, независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем), должен пройти через армию», — подчеркнул Валерий Фадеев в ходе рабочего визита в Белгород. Он выступил на форуме в Белгородском госуниверситете.

Он также раскритиковал тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. По его словам, такие люди не понимают, как устроены мир и жизнь на самом деле. Фадеев в ходе форума также высказался, что необходимо усилить промышленность в стране и производить качественные товары, которые не будут ломаться десятилетиями.

Не обошел он стороной и проблему, связанную со всеобщей информатизацией. По его словам, если людям звонят с рекламными предложениями, это значит, что персональные данные утекли в интернет и такое должно уголовно преследоваться.

Ранее после начала вторжения ВСУ в Курскую область в интернете начали появляться новости о якобы подготовке новой волны мобилизации. В ответ на это депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в России не стоит вопрос об этом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал усилить российскую армию, а также подчеркнул, что в стране необходимо вернуть всеобщий воинский призыв. Его заявление опубликовал СПЧ в своем telegram-канале. «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно, я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек, независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем), должен пройти через армию», — подчеркнул Валерий Фадеев в ходе рабочего визита в Белгород. Он выступил на форуме в Белгородском госуниверситете. Он также раскритиковал тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. По его словам, такие люди не понимают, как устроены мир и жизнь на самом деле. Фадеев в ходе форума также высказался, что необходимо усилить промышленность в стране и производить качественные товары, которые не будут ломаться десятилетиями. Не обошел он стороной и проблему, связанную со всеобщей информатизацией. По его словам, если людям звонят с рекламными предложениями, это значит, что персональные данные утекли в интернет и такое должно уголовно преследоваться. Ранее после начала вторжения ВСУ в Курскую область в интернете начали появляться новости о якобы подготовке новой волны мобилизации. В ответ на это депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в России не стоит вопрос об этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...