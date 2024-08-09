Будет ли в России мобилизация из-за атаки ВСУ на Курскую область

Член комитета обороны ГД Заварзин: в РФ не стоит вопроса по мобилизации
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В РФ не планируют вводить новую волну мобилизации, заявил Виктор Заварзин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России не стоит вопроса о введении новой волны мобилизации после прорыва украинских сил в Курскую область. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин.

«Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей», — подчеркнул Виктор Заварзин в интервью «Говорит Москва».

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. С того момента Украина потеряла почти до 1000 своих человек. По некоторым источникам, в набегах на приграничный российский регион также участвовали иностранные наемники.

В России изначально была объявлена частичная мобилизация в сентябре 2022 года. После того как набрали достаточно людей, в Кремле подчеркнули, что новой волны мобилизации в стране не ожидается. Сам Заварзин в марте отмечал, что необходимости в мобилизации в РФ нет.

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В России не стоит вопроса о введении новой волны мобилизации после прорыва украинских сил в Курскую область. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин. «Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей», — подчеркнул Виктор Заварзин в интервью «Говорит Москва». ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. С того момента Украина потеряла почти до 1000 своих человек. По некоторым источникам, в набегах на приграничный российский регион также участвовали иностранные наемники. В России изначально была объявлена частичная мобилизация в сентябре 2022 года. После того как набрали достаточно людей, в Кремле подчеркнули, что новой волны мобилизации в стране не ожидается. Сам Заварзин в марте отмечал, что необходимости в мобилизации в РФ нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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