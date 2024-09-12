Секретная служба США почтила память террористов, взорвавших башни-близнецы 11 сентября

Секретная служба США случайно почтила память террористов, захвативших самолеты 11 сентября, включив их в число погибших в своем посте. Об этом сообщили журналисты американского новостного сайта.
«Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является серьезным напоминанием о событиях 11 сентября и цели нашей миссии. Являясь свидетельством свободы и жертвенности, он чтит всех 2 996 потерянных жизней», — написала организация в утреннем посте в среду на X (ранее Twitter). Пост был удален в среду около трех часов дня, уточнили в издании
В результате терактов 11 сентября погибло 2 977 человек, согласно данным 911 memorial.org. Добавление 19 угонщиков к этому числу приводит к общему количеству жертв в 2 996 человек. Организация впоследствии объяснила ошибку, заявив, что их целью было почтить память только жертв трагедии.
Обрушение башен-близнецов Всемирного Торгового Центра, произошло 11 сентября 2001 года в результате спланированных действий террористической организации «Аль-Каида»* (признанной террористической организацией и запрещенной в РФ). Падение зданий продолжалось несколько минут, но вызвало многочисленные вопросы о причинах разрушения конструкций.
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