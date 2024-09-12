Секретная служба США почтила память террористов, взорвавших башни-близнецы 11 сентября

DailyCaller: секретная служба США ошиблась в посте о жертвах 11 сентября
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Секретная служба США почтила память 2996 человек вместо 2977 жертв теракта 11 сентября, СМИ Фото:

Секретная служба США случайно почтила память террористов, захвативших самолеты 11 сентября, включив их в число погибших в своем посте. Об этом сообщили журналисты американского новостного сайта.

«Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является серьезным напоминанием о событиях 11 сентября и цели нашей миссии. Являясь свидетельством свободы и жертвенности, он чтит всех 2 996 потерянных жизней», — написала организация в утреннем посте в среду на X (ранее Twitter). Пост был удален в среду около трех часов дня, уточнили в издании DailyCaller.

В результате терактов 11 сентября погибло 2 977 человек, согласно данным 911 memorial.org. Добавление 19 угонщиков к этому числу приводит к общему количеству жертв в 2 996 человек. Организация впоследствии объяснила ошибку, заявив, что их целью было почтить память только жертв трагедии.

Обрушение башен-близнецов Всемирного Торгового Центра, произошло 11 сентября 2001 года в результате спланированных действий террористической организации «Аль-Каида»* (признанной террористической организацией и запрещенной в РФ). Падение зданий продолжалось несколько минут, но вызвало многочисленные вопросы о причинах разрушения конструкций.

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Секретная служба США случайно почтила память террористов, захвативших самолеты 11 сентября, включив их в число погибших в своем посте. Об этом сообщили журналисты американского новостного сайта. «Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является серьезным напоминанием о событиях 11 сентября и цели нашей миссии. Являясь свидетельством свободы и жертвенности, он чтит всех 2 996 потерянных жизней», — написала организация в утреннем посте в среду на X (ранее Twitter). Пост был удален в среду около трех часов дня, уточнили в издании DailyCaller. В результате терактов 11 сентября погибло 2 977 человек, согласно данным 911 memorial.org. Добавление 19 угонщиков к этому числу приводит к общему количеству жертв в 2 996 человек. Организация впоследствии объяснила ошибку, заявив, что их целью было почтить память только жертв трагедии. Обрушение башен-близнецов Всемирного Торгового Центра, произошло 11 сентября 2001 года в результате спланированных действий террористической организации «Аль-Каида»* (признанной террористической организацией и запрещенной в РФ). Падение зданий продолжалось несколько минут, но вызвало многочисленные вопросы о причинах разрушения конструкций.
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