Появились подробности о последних месяцах жизни Сванидзе

Журналист и историк Николай Сванидзе в последние месяцы жизни почти не разговаривал. Об этом пишут российские журналисты.
«Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями», — передает
По данным издания, вечером 11 сентября 69-летнему журналисту стало плохо. Он находился в своей квартире месте с женой. Прибывшие медики пытались реанимировать Сванидзе. По предварительным данным, журналист умер от острой сердечной недостаточности. Смерть Сванидзе подтвердила журналистка Ева Меркачева 12 сентября.
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