Появились подробности о последних месяцах жизни Сванидзе

Life: Сванидзе последние месяцы жизни почти не разговаривал
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Сванидзе Николай интервью. Екатеринбург, сванидзе николай
Николай Сванидзе умер вечером 11 сентября Фото:

Журналист и историк Николай Сванидзе в последние месяцы жизни почти не разговаривал. Об этом пишут российские журналисты.

«Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями», — передает Life.ru.

По данным издания, вечером 11 сентября 69-летнему журналисту стало плохо. Он находился в своей квартире месте с женой. Прибывшие медики пытались реанимировать Сванидзе. По предварительным данным, журналист умер от острой сердечной недостаточности. Смерть Сванидзе подтвердила журналистка Ева Меркачева 12 сентября.

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Журналист и историк Николай Сванидзе в последние месяцы жизни почти не разговаривал. Об этом пишут российские журналисты. «Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями», — передает Life.ru. По данным издания, вечером 11 сентября 69-летнему журналисту стало плохо. Он находился в своей квартире месте с женой. Прибывшие медики пытались реанимировать Сванидзе. По предварительным данным, журналист умер от острой сердечной недостаточности. Смерть Сванидзе подтвердила журналистка Ева Меркачева 12 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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