ТАСС: мужа Блиновской задержали в зоне СВО не из-за долгов

Муж блогера Елены Блиновской Алексей задержан в зоне спецоперации из-за неявки к следователю. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Оба супруга проходят по уголовному делу о неуплате налогов.
«Алексей Блиновский задержан в зоне специальной военной операции как не являющийся к следователю», — сообщили ТАСС в органах. Супруга «королевы марафонов» доставят в Москву, где будет определена мера пресечения. Блиновскому грозит СИЗО.
Чета Блиновских проходит по делу о «легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем». Следствие утвердило сумму в 700 млн рублей. Также им вменяют неуплату налогов в размере более 900 млн рублей. Блиновского объявляли в розыск. Позже выяснилось, что мужчина заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Там он находился последние полгода.
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