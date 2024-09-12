Екатеринбургские школьницы вышли в полуфинал международного кубка по баскетболу

Матч закончился со счетом 69:34 (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Москве женская сборная России по баскетболу, которую представляет команда «Сима-ленд» екатеринбургской школы №106, вышла в полуфинал международного турнира. С огромным перевесом в счете спортсменки обыграли сборную Узбекистана, рассказали представители «Сима-ленда».

«В рамках международного кубка среди школьников состоялся матч между сборной России и сборной из Узбекистана. Наша команда одержала уверенную победу со счетом 69:34», — следует из поста в telegram-канале компании. Встреча прошла 11 сентября.

После этой победы команда «Сима-ленд» начала подготовку к предстоящему матчу, который состоится 13 сентября. Игра против сборной Монголии определит, кто выйдет в финал турнира.

В международном Суперкубке «Кэс-Баскет», где уже успели отличиться спортсменки из Екатеринбурга, принимают участие 12 команд из восьми стран. Мероприятие такого масштаба в России проходит впервые. Соревнования проводят три дня.