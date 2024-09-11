11 сентября 2024

В Сургуте водители на дорогах заметили копию автомобиля из фильма «Такси». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По Сургуту разъезжает автомобиль, как из фильма "Такси"
По Сургуту разъезжает автомобиль, как из фильма "Такси" Фото:

Жители Сургута (ХМАО) заметили на городских дорогах копию автомобиля из легендарного фильма Люка Бессона «Такси». Фото машины белого цвета с именной шашечкой опубликовали очевидцы в соцсети.

«То самое знаменитое такси Даниэля заметили на улицах Сургута», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Автор прикрепил к посту фото, на котором запечатлен белоснежный автомобиль с шашечкой с именем главного героя из фильма «Такси».

В Сургуте заметили копию автомобиля из фильма "Такси"
В Сургуте заметили копию автомобиля из фильма "Такси"
Фото:

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Жители Сургута (ХМАО) заметили на городских дорогах копию автомобиля из легендарного фильма Люка Бессона «Такси». Фото машины белого цвета с именной шашечкой опубликовали очевидцы в соцсети. «То самое знаменитое такси Даниэля заметили на улицах Сургута», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Автор прикрепил к посту фото, на котором запечатлен белоснежный автомобиль с шашечкой с именем главного героя из фильма «Такси».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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