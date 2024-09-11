По Сургуту разъезжает автомобиль, как из фильма "Такси"
Жители Сургута (ХМАО) заметили на городских дорогах копию автомобиля из легендарного фильма Люка Бессона «Такси». Фото машины белого цвета с именной шашечкой опубликовали очевидцы в соцсети.
«То самое знаменитое такси Даниэля заметили на улицах Сургута», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Автор прикрепил к посту фото, на котором запечатлен белоснежный автомобиль с шашечкой с именем главного героя из фильма «Такси».
В Сургуте заметили копию автомобиля из фильма "Такси"
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!