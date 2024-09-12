Путин представит новую модель БРИКС на саммите в Казани

Президент России Владимир Путин представит новую модель БРИКС на саммите объединения в Казани в октябре. Так политологи трактовали URA.RU выступление главы государства на встрече с представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. По мнению аналитиков, объединение государств должно стать более справедливым и сбалансированным.
«На сегодня о желании подключиться к деятельности нашего объединения заявило 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальностей новой категории — государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани. Также имеется в виду рассмотреть круг возможных кандидатов на получение такого статуса», — сказал Путин.
Президент добавил, что на Россию, как на председателя «возложена особая миссия». Речь о максимально быстром содействии и органичной интеграции новых стран-участниц во все механизмы БРИКС. Москва, как отметил Путин, не может обойти стороной растущий интерес к объединению.
Путин создает новую модель БРИКС, которая будет представлена на октябрьском саммите объединения в Казани, пояснил URA.RU декан факультета международной экономики финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Такое решение, по его словам, вызвано расширением БРИКС, а новая модель должна стать более справедливой и сбалансированной, чем традиционные западные, которые часто продвигаются в интересах одного доминирующего игрока.
«Объединению БРИКС необходимо определиться с моделью своего функционирования в свете грядущего расширения. Ведь принятие новых членов может привести к созданию структуры, похожей на ООН (Организацию Объединенных Наций). Тем более, что действующая ООН, как считают многие, не в полной мере выполняет свои задачи, возложенные на нее после Второй мировой войны», — отметил эксперт.
В то же время в БРИКС существуют пределы расширения, заметил политолог, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Он подчеркнул, что БРИКС не должен превратиться в «дипломатический форум». Поэтому критерии для принятия в объединение должны быть достаточно строгими.
«Введение „пробного периода“ для стран-кандидатов в члены БРИКС стало бы интересной реформой. Это позволило бы интегрировать новые страны более структурировано и формально», — резюмировал он.
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