ЦБ: реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 1,7%

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Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7%, передает Центробанк Фото:

Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 1,7%. Об этом сообщает Центробанк. Это произошло, несмотря на его рост на 7,9% с начала года, уточнили в ЦБ.

«Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%», — отмечает Банк России. Сообщение передает РИА Новости.

При этом номинальный курс рубля к доллару в августе также снизился — на 1,8%, к евро — на 2,8%. По отношению к юаню зафиксирован незначительный рост на 0,1%.

В настоящий момент ключевая ставка держится на уровне 18%. Аналитики, представляющие российские банки, считают, что она может вырасти к октябрю. При этом на ближайшем заседании Банка России, которое пройдет 13 сентября, ставку сохранят в текущем виде, отмечают эксперты.

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Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 1,7%. Об этом сообщает Центробанк. Это произошло, несмотря на его рост на 7,9% с начала года, уточнили в ЦБ. «Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%», — отмечает Банк России. Сообщение передает РИА Новости. При этом номинальный курс рубля к доллару в августе также снизился — на 1,8%, к евро — на 2,8%. По отношению к юаню зафиксирован незначительный рост на 0,1%. В настоящий момент ключевая ставка держится на уровне 18%. Аналитики, представляющие российские банки, считают, что она может вырасти к октябрю. При этом на ближайшем заседании Банка России, которое пройдет 13 сентября, ставку сохранят в текущем виде, отмечают эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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