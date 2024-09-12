ЦБ: реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 1,7%

12 сентября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7%, передает Центробанк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 1,7%. Об этом сообщает Центробанк. Это произошло, несмотря на его рост на 7,9% с начала года, уточнили в ЦБ. «Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%», — отмечает Банк России. Сообщение передает РИА Новости. При этом номинальный курс рубля к доллару в августе также снизился — на 1,8%, к евро — на 2,8%. По отношению к юаню зафиксирован незначительный рост на 0,1%. В настоящий момент ключевая ставка держится на уровне 18%. Аналитики, представляющие российские банки, считают, что она может вырасти к октябрю. При этом на ближайшем заседании Банка России, которое пройдет 13 сентября, ставку сохранят в текущем виде, отмечают эксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 1,7%. Об этом сообщает Центробанк. Это произошло, несмотря на его рост на 7,9% с начала года, уточнили в ЦБ. «Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%», — отмечает Банк России. Сообщение передает РИА Новости. При этом номинальный курс рубля к доллару в августе также снизился — на 1,8%, к евро — на 2,8%. По отношению к юаню зафиксирован незначительный рост на 0,1%. В настоящий момент ключевая ставка держится на уровне 18%. Аналитики, представляющие российские банки, считают, что она может вырасти к октябрю. При этом на ближайшем заседании Банка России, которое пройдет 13 сентября, ставку сохранят в текущем виде, отмечают эксперты.