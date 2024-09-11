Запасы легкодобываемого сеноманского газа на Уренгойском нефтеконденсатном месторождении постепенно истощаются. В связи с этим здесь осваивают более глубокие пласты недр — ачимовские и юрские отложения. Последние сформировались еще в эпоху динозавров. В чем особенность и трудности добычи глубоких залежей, когда их освоят, корреспонденту URA.RU рассказали в ООО «Газпром добыча Уренгой».
«В разработке находятся ачимовские залежи, богатые нестабильным газовым конденсатом. Это ценное углеводородное сырье добывается на глубинах ниже 3,5 тысяч метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в ООО «Газпром добыча Уренгой».
Здесь также пояснили, что для залежей ачимовки характерны аномально высокое пластовое давление, которое достигает 62 МПа на глубинах 3500-3700 м, и температура до 110 градусов Цельсия. Практика разработки и бурения первых скважин выявила потребность в модификации конструкций скважин и составов используемых в процессе технологических жидкостей.
Юрские отложения еще старше ачимовских и располагаются на глубине 3750 — 4000 м. Этот слой породы сформировался 145–199 млн лет назад в эпоху динозавров. И здесь еще более высокое давление и температура. Однако специалисты Уренгойского НГКМ относят их к числу перспективных.
«На сегодняшний день залежи юрских отложений в пределах Уренгойского НГКМ находятся на этапе доразведки», — поясняют в компании. Иными словами, сложность условий, связанных с высоким давлением и температурой, требует новых инженерных решений и технологий для эффективной и безопасной эксплуатации этих глубоких залежей.
Ранее URA.RU сообщало, что одной из основных проблем при разработке Ачимовских залежей является углекислая коррозия. Для борьбы с этим явлением в ямальских филиалах «Газпрома» внедрили использование высоколегированной стали хром13, что является новшеством не только для компании, но и для всей России. Этот метод показал хорошие результаты и способствует увеличению срока службы оборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!