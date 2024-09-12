Суд арестовал подельницу мэра Долгопрудного

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Суд заключил под стражу предполагаемую подельницу Владислава Юдина Марину Цветкову Фото:

Столичный суд арестовал Марину Цветкову, предполагаемую подельницу главы Долгопрудного Владислава Юдина, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Цветкову заключили под стражу.

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«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цветковой Марины Анатольевны», — написали в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. Согласно данным следствия, Юдин вступил в сговор с Цветковой и взял 40 миллионов рублей из бюджета для погашения долга подконтрольной ему компании своей подельницы.

В целом ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. На посту главы Талдома чиновник передал городские котельные подконтрольной ему фирме и взял из окружного бюджета еще четыре миллиона на оплату аренды.

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Столичный суд арестовал Марину Цветкову, предполагаемую подельницу главы Долгопрудного Владислава Юдина, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Цветкову заключили под стражу. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цветковой Марины Анатольевны», — написали в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. Согласно данным следствия, Юдин вступил в сговор с Цветковой и взял 40 миллионов рублей из бюджета для погашения долга подконтрольной ему компании своей подельницы. В целом ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. На посту главы Талдома чиновник передал городские котельные подконтрольной ему фирме и взял из окружного бюджета еще четыре миллиона на оплату аренды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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