СК: ущерб по делу мэра Долгопрудного составляет 44 млн рублей

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Юдин погасил долг подконтрольной ему фирме за счет средств окружного бюджета Фото:

Ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале.

«В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — пишет подмосковное ГСУ СК в своем telegram-канале. Там добавили, что будучи главой Талдома Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме, после чего взял из окружного бюджета четыре миллиона на оплату аренды.

Мэр Долгопрудного вступил в сговор с генеральным директором подконтрольной ему компании. Юдин взял 40 миллионов рублей из средств бюджета и оплатил ими долг фирмы, отмечает ГСУ СК. Сейчас для главы региона и его подельницы избирается мера пресечения.

Ранее пресс-служба московских судов сообщила, что Юдин был задержан. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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Ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. «В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — пишет подмосковное ГСУ СК в своем telegram-канале. Там добавили, что будучи главой Талдома Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме, после чего взял из окружного бюджета четыре миллиона на оплату аренды. Мэр Долгопрудного вступил в сговор с генеральным директором подконтрольной ему компании. Юдин взял 40 миллионов рублей из средств бюджета и оплатил ими долг фирмы, отмечает ГСУ СК. Сейчас для главы региона и его подельницы избирается мера пресечения. Ранее пресс-служба московских судов сообщила, что Юдин был задержан. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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