СК: ущерб по делу мэра Долгопрудного составляет 44 млн рублей

12 сентября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Юдин погасил долг подконтрольной ему фирме за счет средств окружного бюджета Фото: EcoReg/wikipedia.org/CC BY 3.0 Ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. «В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — пишет подмосковное ГСУ СК в своем telegram-канале. Там добавили, что будучи главой Талдома Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме, после чего взял из окружного бюджета четыре миллиона на оплату аренды. Мэр Долгопрудного вступил в сговор с генеральным директором подконтрольной ему компании. Юдин взял 40 миллионов рублей из средств бюджета и оплатил ими долг фирмы, отмечает ГСУ СК. Сейчас для главы региона и его подельницы избирается мера пресечения. Ранее пресс-служба московских судов сообщила, что Юдин был задержан. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб по делу мэра Долгопрудного Владислава Юдина составляет около 44 миллионов рублей. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. «В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — пишет подмосковное ГСУ СК в своем telegram-канале. Там добавили, что будучи главой Талдома Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме, после чего взял из окружного бюджета четыре миллиона на оплату аренды. Мэр Долгопрудного вступил в сговор с генеральным директором подконтрольной ему компании. Юдин взял 40 миллионов рублей из средств бюджета и оплатил ими долг фирмы, отмечает ГСУ СК. Сейчас для главы региона и его подельницы избирается мера пресечения. Ранее пресс-служба московских судов сообщила, что Юдин был задержан. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.