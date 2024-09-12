Чем известен глава Долгопрудного Владислав Юдин, которого арестовали за мошенничество

Главу Долгопрудного Владислава Юдина задержали за мошенничество

12 сентября 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Владислав Юдин подозревается в мошенничестве Фото: t.me/yudinvladislav Владислав Юдин — глава городского округа Долгопрудный Московской области. Также ранее занимал должность главы Талдомского района. В четверг, 12 сентября, стало известно, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Чем известен Владислав Юдин — в материале URA.RU. Детство и юность Владислав Юдин родился в Дмитрове, Московская область, 23 мая 1974 года. Детство и юность провел в Подмосковье, его мать работала медсестрой в реанимации 25 лет. Закончив местную школу и не стремясь к учебе, Юдин работал в лесничестве и проявлял лидерские качества. Получив первое образование в производственно-техническом училище, он стал студентом РГГУ. В 90-е годы, во время экономических перемен в России, Юдин начал свою карьеру и вскоре стал предпринимателем. Закончив школу, Юдин не стремился учиться дальше Фото: t.me/yudinvladislav Карьера В 2003 году Юдин основал компанию «Эко-Жилком», занимающуюся утилизацией и вывозом бытовых отходов. После создал экологическое движение «За чистую Родину!». Юдин активно участвовал в общественной жизни, начав свою политическую карьеру в «Патриотах России», и в 2005 году был избран в совет депутатов города Дмитрова, где он отработал два срока. В 2011 году, присоединившись к «Единой России», Юдин прошел обучение по президентской программе подготовки кадров, после чего был избран депутатом Московской областной думы и стал заместителем комитета по ключевым вопросам регионального развития. Глава Талдома В 2014 году Юдин был назначен врио главы Талдомского района, а вскоре выиграл выборы, утвердившись на этой должности. Он проводил многочисленные работы по благоустройству района. В 2017 году были открыты новые медицинские отделения, а также запущены новые производства, включая хлебобулочный завод «Эко-Хлеб» и меховую фабрику. В 2018 году под руководством Юдина Талдомский район преобразовали в городской округ. Юдин был главой Талдомского района Московской области Фото: t.me/yudinvladislav Глава Долгопрудного Юдин летом 2020 года был назначен врио главы Долгопрудного по предложению губернатора Московской области и затем утвержден на этой должности. На этом посту он столкнулся с вызовами пандемии COVID-19. За свою работу Юдин был отмечен губернаторской премией в области экологии в 2021 году. Личная жизнь Юдин женат. Его супругу зовут Светлана. У них есть четверо детей: одна дочь Виктория и три сына — Кирилл, Артем и Илья. У Юдина четверо детей Фото: t.me/yudinvladislav Юдина задержали по обвинению в мошенничестве В четверг, 12 сентября Юдина задержали. Мэру города Долгопрудный Владиславу Юдину и его знакомой предъявили обвинение в мошенничестве, пишут «Известия». Чиновник также обвиняется в превышении должностных полномочий. Ущерб по его делу составил около 44 миллионов рублей. По данным СК, на посту главы Талдома, Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме и взял из окружного бюджета четыре миллиона рублей на оплату аренды. Мэр Талдома, вступив в сговор с гендиректоров этой компании, взял 40 миллионов рублей из бюджета и оплатил ими долг фирмы. Суд отправил Юдина под стражу. Российский политик Борис Надеждин в разговоре с Daily Storm выразил мнение, что за Юдина могли взяться из-за низкой явки избирателей в Долгопрудном на прошедших выборах. По его мнению, весьма странно, что задержание произошло сразу после выборов. Ущерб по делу Юдина составил около 44 миллионов рублей Фото: t.me/yudinvladislav Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владислав Юдин — глава городского округа Долгопрудный Московской области. Также ранее занимал должность главы Талдомского района. В четверг, 12 сентября, стало известно, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Чем известен Владислав Юдин — в материале URA.RU. Владислав Юдин родился в Дмитрове, Московская область, 23 мая 1974 года. Детство и юность провел в Подмосковье, его мать работала медсестрой в реанимации 25 лет. Закончив местную школу и не стремясь к учебе, Юдин работал в лесничестве и проявлял лидерские качества. Получив первое образование в производственно-техническом училище, он стал студентом РГГУ. В 90-е годы, во время экономических перемен в России, Юдин начал свою карьеру и вскоре стал предпринимателем. В 2003 году Юдин основал компанию «Эко-Жилком», занимающуюся утилизацией и вывозом бытовых отходов. После создал экологическое движение «За чистую Родину!». Юдин активно участвовал в общественной жизни, начав свою политическую карьеру в «Патриотах России», и в 2005 году был избран в совет депутатов города Дмитрова, где он отработал два срока. В 2011 году, присоединившись к «Единой России», Юдин прошел обучение по президентской программе подготовки кадров, после чего был избран депутатом Московской областной думы и стал заместителем комитета по ключевым вопросам регионального развития. В 2014 году Юдин был назначен врио главы Талдомского района, а вскоре выиграл выборы, утвердившись на этой должности. Он проводил многочисленные работы по благоустройству района. В 2017 году были открыты новые медицинские отделения, а также запущены новые производства, включая хлебобулочный завод «Эко-Хлеб» и меховую фабрику. В 2018 году под руководством Юдина Талдомский район преобразовали в городской округ. Юдин летом 2020 года был назначен врио главы Долгопрудного по предложению губернатора Московской области и затем утвержден на этой должности. На этом посту он столкнулся с вызовами пандемии COVID-19. За свою работу Юдин был отмечен губернаторской премией в области экологии в 2021 году. Юдин женат. Его супругу зовут Светлана. У них есть четверо детей: одна дочь Виктория и три сына — Кирилл, Артем и Илья. В четверг, 12 сентября Юдина задержали. Мэру города Долгопрудный Владиславу Юдину и его знакомой предъявили обвинение в мошенничестве, пишут «Известия». Чиновник также обвиняется в превышении должностных полномочий. Ущерб по его делу составил около 44 миллионов рублей. По данным СК, на посту главы Талдома, Юдин передал городские котельные подконтрольной ему фирме и взял из окружного бюджета четыре миллиона рублей на оплату аренды. Мэр Талдома, вступив в сговор с гендиректоров этой компании, взял 40 миллионов рублей из бюджета и оплатил ими долг фирмы. Суд отправил Юдина под стражу. Российский политик Борис Надеждин в разговоре с Daily Storm выразил мнение, что за Юдина могли взяться из-за низкой явки избирателей в Долгопрудном на прошедших выборах. По его мнению, весьма странно, что задержание произошло сразу после выборов.