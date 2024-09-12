Госдеп: Вашингтон не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Вашингтон пока не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием США вглубь территории РФ. С таким заявлением выступил замофициального представителя госдепартамента страны Ведант Патель.
«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», — сказал Ведант Патель эфире телеканала CNN. Так он прокомментировал вопрос о возможности снять ограничения для Украины на удары американским дальнобойным оружием по России.
Если Киеву будет позволено бить западным оружием по территориям РФ, это будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с Россией. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план по использованию дальнобойных ракет для ударов по РФ, пишет «Национальная служба новостей». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США, обсуждающая возможное разрешение Киеву на использование американских ракет, начали прокладывать путь к третьей мировой войне, передает телеканал 360.
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