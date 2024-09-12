Путин: удары вглубь России будут означать, что НАТО и США воюют с РФ

12 сентября 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Решение о нанесении ударов вглубь России существенным образом изменит суть конфликта, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по окончании выступления на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности применения западного оружия по территории России. Президент отметил, что речь не идет о разрешении или запрете Киеву наносить удары по российской территории — Киев требует высокоточное дальнобойное оружие для этого. «Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — отметил Путин. Президент отметил, что в этом случае ВСУ не обойтись без помощи армий Запада. «Наносить такие удары… украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников… Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. А ключевое — полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО», — подчеркнул Путин. Решение о нанесении таких ударов существенным образом изменит суть конфликта, сказал президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по окончании выступления на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности применения западного оружия по территории России. Президент отметил, что речь не идет о разрешении или запрете Киеву наносить удары по российской территории — Киев требует высокоточное дальнобойное оружие для этого. «Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — отметил Путин. Президент отметил, что в этом случае ВСУ не обойтись без помощи армий Запада. «Наносить такие удары… украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников… Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. А ключевое — полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО», — подчеркнул Путин. Решение о нанесении таких ударов существенным образом изменит суть конфликта, сказал президент.