Путин: удары вглубь России будут означать, что НАТО и США воюют с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Решение о нанесении ударов вглубь России существенным образом изменит суть конфликта, сказал Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по окончании выступления на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности применения западного оружия по территории России.

Президент отметил, что речь не идет о разрешении или запрете Киеву наносить удары по российской территории — Киев требует высокоточное дальнобойное оружие для этого. «Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — отметил Путин.

Президент отметил, что в этом случае ВСУ не обойтись без помощи армий Запада. «Наносить такие удары… украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников… Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. А ключевое — полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО», — подчеркнул Путин. Решение о нанесении таких ударов существенным образом изменит суть конфликта, сказал президент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по окончании выступления на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности применения западного оружия по территории России. Президент отметил, что речь не идет о разрешении или запрете Киеву наносить удары по российской территории — Киев требует высокоточное дальнобойное оружие для этого. «Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — отметил Путин. Президент отметил, что в этом случае ВСУ не обойтись без помощи армий Запада. «Наносить такие удары… украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников… Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. А ключевое — полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО», — подчеркнул Путин. Решение о нанесении таких ударов существенным образом изменит суть конфликта, сказал президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...