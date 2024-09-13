ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России

13 сентября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Большинство беспилотников сбиты над Брянской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников. Они пытались атаковать шесть регионов России, сообщили в Минобороны РФ. «За ночь уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России», — передали в оборонном ведомстве. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область. Один уничтожен в Калужской области. Сутками ранее БПЛА были замечены в Мурманской области. Как сообщала Baza, при попытке сбить аппараты, был случайно обстрелян легкомоторный самолет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников. Они пытались атаковать шесть регионов России, сообщили в Минобороны РФ. «За ночь уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России», — передали в оборонном ведомстве. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область. Один уничтожен в Калужской области. Сутками ранее БПЛА были замечены в Мурманской области. Как сообщала Baza, при попытке сбить аппараты, был случайно обстрелян легкомоторный самолет.