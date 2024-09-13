ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Большинство беспилотников сбиты над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников. Они пытались атаковать шесть регионов России, сообщили в Минобороны РФ.

«За ночь уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России», — передали в оборонном ведомстве. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область. Один уничтожен в Калужской области.

Сутками ранее БПЛА были замечены в Мурманской области. Как сообщала Baza, при попытке сбить аппараты, был случайно обстрелян легкомоторный самолет.

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За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников. Они пытались атаковать шесть регионов России, сообщили в Минобороны РФ. «За ночь уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России», — передали в оборонном ведомстве. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область. Один уничтожен в Калужской области. Сутками ранее БПЛА были замечены в Мурманской области. Как сообщала Baza, при попытке сбить аппараты, был случайно обстрелян легкомоторный самолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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