ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России

За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников. Они пытались атаковать шесть регионов России, сообщили в Минобороны РФ.
«За ночь уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России», — передали в оборонном ведомстве. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область. Один уничтожен в Калужской области.
Сутками ранее БПЛА были замечены в Мурманской области. Как сообщала Baza, при попытке сбить аппараты, был случайно обстрелян легкомоторный самолет.
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