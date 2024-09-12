Baza: в Мурманской области случайно обстреляли самолет, перепутав с БПЛА

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
По прибытии было обнаружено, что самолету пробили крыло и фары (архивное фото) Фото:

В Мурманской области легкомоторный самолет был обстрелян из стрелкового оружия, его перепутали с беспилотником. Согласно информации telegram-канала Baza, это произошло после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое было введено из-за атаки БПЛА.

«В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет — его перепутали с беспилотником», — пишет telegram-канала Baza. Согласно тексту поста, 11 сентября после вызванной атакой беспилотников отмены ограничений на использование воздушного пространства, два легкомоторных самолета вылетели из Апатитского муниципального округа в Архангельск. Спустя некоторое время, пилот одного из самолетов заметил странное поведение второго, и подал сигнал бедствия.

Второй самолет был обстрелян из стрелкового оружия. Отмена ограничений не дошла до всех, и кто-то принял легкомоторный самолет за беспилотник. После обстрела, пилоты обоих самолетов изменили планы полета: один совершил посадку в Апатитах, а второй вернулся на место вылета. По прибытии стало известно о повреждениях: пули пробили крыло и фары самолета.

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманской области второй раз за сутки был введен план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников.

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В Мурманской области легкомоторный самолет был обстрелян из стрелкового оружия, его перепутали с беспилотником. Согласно информации telegram-канала Baza, это произошло после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое было введено из-за атаки БПЛА. «В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет — его перепутали с беспилотником», — пишет telegram-канала Baza. Согласно тексту поста, 11 сентября после вызванной атакой беспилотников отмены ограничений на использование воздушного пространства, два легкомоторных самолета вылетели из Апатитского муниципального округа в Архангельск. Спустя некоторое время, пилот одного из самолетов заметил странное поведение второго, и подал сигнал бедствия. Второй самолет был обстрелян из стрелкового оружия. Отмена ограничений не дошла до всех, и кто-то принял легкомоторный самолет за беспилотник. После обстрела, пилоты обоих самолетов изменили планы полета: один совершил посадку в Апатитах, а второй вернулся на место вылета. По прибытии стало известно о повреждениях: пули пробили крыло и фары самолета. Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманской области второй раз за сутки был введен план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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