Baza: в Мурманской области случайно обстреляли самолет, перепутав с БПЛА

12 сентября 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

По прибытии было обнаружено, что самолету пробили крыло и фары (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Мурманской области легкомоторный самолет был обстрелян из стрелкового оружия, его перепутали с беспилотником. Согласно информации telegram-канала Baza, это произошло после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое было введено из-за атаки БПЛА. «В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет — его перепутали с беспилотником», — пишет telegram-канала Baza. Согласно тексту поста, 11 сентября после вызванной атакой беспилотников отмены ограничений на использование воздушного пространства, два легкомоторных самолета вылетели из Апатитского муниципального округа в Архангельск. Спустя некоторое время, пилот одного из самолетов заметил странное поведение второго, и подал сигнал бедствия. Второй самолет был обстрелян из стрелкового оружия. Отмена ограничений не дошла до всех, и кто-то принял легкомоторный самолет за беспилотник. После обстрела, пилоты обоих самолетов изменили планы полета: один совершил посадку в Апатитах, а второй вернулся на место вылета. По прибытии стало известно о повреждениях: пули пробили крыло и фары самолета. Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманской области второй раз за сутки был введен план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мурманской области легкомоторный самолет был обстрелян из стрелкового оружия, его перепутали с беспилотником. Согласно информации telegram-канала Baza, это произошло после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое было введено из-за атаки БПЛА. «В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет — его перепутали с беспилотником», — пишет telegram-канала Baza. Согласно тексту поста, 11 сентября после вызванной атакой беспилотников отмены ограничений на использование воздушного пространства, два легкомоторных самолета вылетели из Апатитского муниципального округа в Архангельск. Спустя некоторое время, пилот одного из самолетов заметил странное поведение второго, и подал сигнал бедствия. Второй самолет был обстрелян из стрелкового оружия. Отмена ограничений не дошла до всех, и кто-то принял легкомоторный самолет за беспилотник. После обстрела, пилоты обоих самолетов изменили планы полета: один совершил посадку в Апатитах, а второй вернулся на место вылета. По прибытии стало известно о повреждениях: пули пробили крыло и фары самолета. Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманской области второй раз за сутки был введен план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников.