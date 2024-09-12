Явление наблюдали во многих регионах
Жители Тюменской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией горожане поделились в соцсетях.
Необычное природное явление наблюдалось в разных районах Тюмени. Небо в ночь на пятницу озарилось разноцветным сиянием.
"Красота села Верхний Ингал. Сегодня ночью", - так подписал фото анонимный пользователь в группе "ЧС Тюмень"
таким фото поделился другой тюменец
Такое сияние запечатлели жители Метелева
Небо над Тюменью переливалось розовым и зеленым цветом
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