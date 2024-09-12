12 сентября 2024

Редкое природное явление наблюдали ночью в небе над Тюменской областью. Фото

Ночью 13 сентября тюменцы увидели северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Явление наблюдали во многих регионах
Явление наблюдали во многих регионах Фото:

Жители Тюменской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией горожане поделились в соцсетях.

Необычное природное явление наблюдалось в разных районах Тюмени. Небо в ночь на пятницу озарилось разноцветным сиянием.

"Красота села Верхний Ингал. Сегодня ночью", - так подписал фото анонимный пользователь в группе "ЧС Тюмень"
"Красота села Верхний Ингал. Сегодня ночью", - так подписал фото анонимный пользователь в группе "ЧС Тюмень"
Фото:
таким фото поделился другой тюменец
таким фото поделился другой тюменец
Фото:
Такое сияние запечатлели жители Метелева
Такое сияние запечатлели жители Метелева
Фото:
Небо над Тюменью переливалось розовым и зеленым цветом
Небо над Тюменью переливалось розовым и зеленым цветом
Фото:

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Жители Тюменской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией горожане поделились в соцсетях. Необычное природное явление наблюдалось в разных районах Тюмени. Небо в ночь на пятницу озарилось разноцветным сиянием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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