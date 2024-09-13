Банда из Свердловской области похитила человека в Тюмени

В Тюмени будут судить жителей Свердловской области, которые похитили человека в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. По данным следствия, мужчина задолжал одному из похитителей крупную сумму денег.
«В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о вымогательстве и похищении человека. Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмень утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Свердловской области», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
По версии следствия, в июле 2024 года четверо жителей Свердловской области приехали в Тюмень и назначили потерпевшему встречу в одном из ресторанов города. Во время разговора обвиняемые начали требовать, чтобы мужчина вернул долг в размере 414 000 рублей, однако тот отказался. После этого его насильно посадили в автомобиль и повезли в Екатеринбург.
«О похищении потерпевшего в правоохранительные органы сообщил его знакомый, наблюдавший по его просьбе за встречей. Похитители были задержаны сотрудниками полиции на автодороге в Свердловской области», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Жителей Свердловской области задержали. Им предъявлены обвинения по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека, а также пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Центральном суде Тюмени.
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