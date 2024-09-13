Бакальчук сообщил URA.RU о скорых проблемах с доставкой Wildberries

Учредитель компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук рассказал URA.RU о скорых проблемах с доставкой товаров на Wildberries. Подобные затруднения возникнут из-за приостановки строительства новых складских помещений, что приведет к дефициту складских площадей и ограничению поставок.
«Если стройки не продолжатся, то будет сильно не хватать складов, то есть возможность поставки товара на складах будет сильно ограничена. Кроме того, не хватит операционных платежей для этих площадей», — ответил Бакальчук на вопрос корреспондента URA.RU в рамках пресс-конференции. Он также отметил, что в таком случае сроки доставки могут значительно увеличиться, склады могут быть перегружены, или же придется сильно сокращать заказы.
Компания Wildberries подала в суд иск на компанию «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука на сумму 27 миллиардов рублей из-за невыполнения обязательств по 60 договорам. Обвинитель утверждает, что компания Бакальчука не предоставила документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ на сумму, соответствующую авансовым платежам, перечисленным Wildberries. В случае отказа компании предоставить отчеты по авансам, обвинитель требует их возврата в течение пяти рабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
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