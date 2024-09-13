Начальник пермского главка Щеглов срочно летит в Москву после проверки

13 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Генерал-лейтенант Щеглов будет проходить аттестацию в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов в срочном порядке вылетит в Москву для прохождения внеплановой ведомственной аттестации. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. «В воскресенье, 15 сентября, Щеглов вылетает в Москву. Его вызвали для прохождения внеплановой аттестации. Длится она в среднем два дня», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдеров URA.RU, аттестации проводятся каждые пять лет, следующая должна была быть осенью 2025 года, но была назначена неожиданно и возможно связана с проверкой, которая проводилась в краевом главке в августе. На аттестации Щеглов предстанет перед комиссией. Ему будут задавать абсолютно любые вопросы начиная с имен высших должностных чинов и заканчивая законами о полиции, ведомственными нормативно-правовыми актами. У Щеглова есть две попытки, если он не пройдет аттестацию, то будет уволен из органов внутренних дел. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов в срочном порядке вылетит в Москву для прохождения внеплановой ведомственной аттестации. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. «В воскресенье, 15 сентября, Щеглов вылетает в Москву. Его вызвали для прохождения внеплановой аттестации. Длится она в среднем два дня», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдеров URA.RU, аттестации проводятся каждые пять лет, следующая должна была быть осенью 2025 года, но была назначена неожиданно и возможно связана с проверкой, которая проводилась в краевом главке в августе. На аттестации Щеглов предстанет перед комиссией. Ему будут задавать абсолютно любые вопросы начиная с имен высших должностных чинов и заканчивая законами о полиции, ведомственными нормативно-правовыми актами. У Щеглова есть две попытки, если он не пройдет аттестацию, то будет уволен из органов внутренних дел. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого главка.