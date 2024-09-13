В Пермском крае в реке утонули 7-летняя девочка и 4-летний мальчик

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В реке утонули два ребенка Фото:

В селе Бикбарда (Пермский край) в реке Бикбардинка утонули семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«К сожалению, в результате происшествия погибла девочка семи лет. <…> В водоеме местными жителями найдено тело второго, четырехлетнего ребенка», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Очевидцы смогли спасти шестилетнюю девочку. В поисках мальчика участвовали 13 человек и семь единиц техники от РСЧС, содействие оказывали семь местных жителей с лодкой. Причины произошедшего устанавливаются.

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В селе Бикбарда (Пермский край) в реке Бикбардинка утонули семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «К сожалению, в результате происшествия погибла девочка семи лет. <…> В водоеме местными жителями найдено тело второго, четырехлетнего ребенка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Очевидцы смогли спасти шестилетнюю девочку. В поисках мальчика участвовали 13 человек и семь единиц техники от РСЧС, содействие оказывали семь местных жителей с лодкой. Причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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