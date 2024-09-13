Глава РУСАДА назвала статью о деле Валиевой фейком

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Опубликованная агентством Associated Press информация о Камиле Валиевой не соответствует действительности
Опубликованная агентством Associated Press информация о Камиле Валиевой не соответствует действительности Фото:

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова опровергла информацию, распространенную американским агентством Associated Press, о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда заключения эксперта в пользу версии Камилы Валиевой. По ее словам, эта информация является фейковой.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова, ее слова приводит Sport24. Она также подчеркнула, что стандарты тестирования и расследований требуют конфиденциальности и независимости процесса.

Логинова выразила сожаление по поводу распространения недостоверной информации, которая порочит честь спортсменов и антидопинговых организаций. Она указала на неоднократные случаи появления в СМИ ложных данных о деле Валиевой, включая утверждения о наличии в ее пробе нескольких запрещенных субстанций, и призвала к уважению и этичности в освещении таких дел.

Ранее издание Associated Press сообщило, что в релизе CAS не были включены данные, которые могли бы оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву в деле о нарушении антидопинговых правил. Как они утверждают, информацию агентству предоставили источники, желающие остаться анонимными из опасений возможных репрессий.

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова опровергла информацию, распространенную американским агентством Associated Press, о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда заключения эксперта в пользу версии Камилы Валиевой. По ее словам, эта информация является фейковой. «Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова, ее слова приводит Sport24. Она также подчеркнула, что стандарты тестирования и расследований требуют конфиденциальности и независимости процесса. Логинова выразила сожаление по поводу распространения недостоверной информации, которая порочит честь спортсменов и антидопинговых организаций. Она указала на неоднократные случаи появления в СМИ ложных данных о деле Валиевой, включая утверждения о наличии в ее пробе нескольких запрещенных субстанций, и призвала к уважению и этичности в освещении таких дел. Ранее издание Associated Press сообщило, что в релизе CAS не были включены данные, которые могли бы оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву в деле о нарушении антидопинговых правил. Как они утверждают, информацию агентству предоставили источники, желающие остаться анонимными из опасений возможных репрессий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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