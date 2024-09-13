Глава РУСАДА назвала статью о деле Валиевой фейком

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова опровергла информацию, распространенную американским агентством Associated Press, о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда заключения эксперта в пользу версии Камилы Валиевой. По ее словам, эта информация является фейковой.
«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова, ее слова приводит Sport24. Она также подчеркнула, что стандарты тестирования и расследований требуют конфиденциальности и независимости процесса.
Логинова выразила сожаление по поводу распространения недостоверной информации, которая порочит честь спортсменов и антидопинговых организаций. Она указала на неоднократные случаи появления в СМИ ложных данных о деле Валиевой, включая утверждения о наличии в ее пробе нескольких запрещенных субстанций, и призвала к уважению и этичности в освещении таких дел.
Ранее издание Associated Press сообщило, что в релизе CAS не были включены данные, которые могли бы оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву в деле о нарушении антидопинговых правил. Как они утверждают, информацию агентству предоставили источники, желающие остаться анонимными из опасений возможных репрессий.
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