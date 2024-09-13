Пермские следователи устанавливают причины утопления детей в реке

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , следственный комитет, ск рф, оцепление, следственный комитет рф, следственные действия
Следователи осматривают местро происшествия Фото:

В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства утопления девочки и мальчика в реке Бикбардинка. Дети играли в воде без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Предварительно установлено, что вечером 13 сентября девочки 2017 и 2018 года рождения и их брат 2020 года рождения находились у пруда без присмотра взрослых. Во время игры в воде семилетняя девочка утонула, а шестилетнего ребенка удалось спасти очевидцам. Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно, он утонул», — сообщили в telegram-канале ведомства.

На данный момент следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления причины смерти девочки назначена судебная экспертиза.

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В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства утопления девочки и мальчика в реке Бикбардинка. Дети играли в воде без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «Предварительно установлено, что вечером 13 сентября девочки 2017 и 2018 года рождения и их брат 2020 года рождения находились у пруда без присмотра взрослых. Во время игры в воде семилетняя девочка утонула, а шестилетнего ребенка удалось спасти очевидцам. Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно, он утонул», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления причины смерти девочки назначена судебная экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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