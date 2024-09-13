Пермские следователи устанавливают причины утопления детей в реке

В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства утопления девочки и мальчика в реке Бикбардинка. Дети играли в воде без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Предварительно установлено, что вечером 13 сентября девочки 2017 и 2018 года рождения и их брат 2020 года рождения находились у пруда без присмотра взрослых. Во время игры в воде семилетняя девочка утонула, а шестилетнего ребенка удалось спасти очевидцам. Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно, он утонул», — сообщили в telegram-канале ведомства.
На данный момент следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления причины смерти девочки назначена судебная экспертиза.
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В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства утопления девочки и мальчика в реке Бикбардинка. Дети играли в воде без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «Предварительно установлено, что вечером 13 сентября девочки 2017 и 2018 года рождения и их брат 2020 года рождения находились у пруда без присмотра взрослых. Во время игры в воде семилетняя девочка утонула, а шестилетнего ребенка удалось спасти очевидцам. Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно, он утонул», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления причины смерти девочки назначена судебная экспертиза.