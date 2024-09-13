Минтранс предложил регистрировать электросамокаты

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Минтранс РФ опубликовал проект закона, в котором предлагается регистрировать электросамокаты
Минтранс РФ опубликовал проект закона, в котором предлагается регистрировать электросамокаты Фото:

Министерство транспорта Российской Федерации предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. Проект закона, предусматривающий данное нововведение, опубликован на портале нормативных правовых актов.

«С 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки», — говорится в проекте, передает «Коммерсант». По планам Минтранса, владельцы СИМ будут получать учетный знак и учетную метку для идентификации.

Ожидается, что владельцы, уже имеющие в своем распоряжении мопеды и другие СИМ, смогут зарегистрировать их до 1 марта 2027 года. Конкретный порядок регистрации будет определен правительством РФ. По словам представителей Минтранса, целью внесения изменений является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение ответственности за нарушения ПДД.

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Министерство транспорта Российской Федерации предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. Проект закона, предусматривающий данное нововведение, опубликован на портале нормативных правовых актов. «С 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки», — говорится в проекте, передает «Коммерсант». По планам Минтранса, владельцы СИМ будут получать учетный знак и учетную метку для идентификации. Ожидается, что владельцы, уже имеющие в своем распоряжении мопеды и другие СИМ, смогут зарегистрировать их до 1 марта 2027 года. Конкретный порядок регистрации будет определен правительством РФ. По словам представителей Минтранса, целью внесения изменений является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение ответственности за нарушения ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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