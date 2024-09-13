Минтранс предложил регистрировать электросамокаты

Министерство транспорта Российской Федерации предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. Проект закона, предусматривающий данное нововведение, опубликован на портале нормативных правовых актов.
«С 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки», — говорится в проекте, передает «Коммерсант». По планам Минтранса, владельцы СИМ будут получать учетный знак и учетную метку для идентификации.
Ожидается, что владельцы, уже имеющие в своем распоряжении мопеды и другие СИМ, смогут зарегистрировать их до 1 марта 2027 года. Конкретный порядок регистрации будет определен правительством РФ. По словам представителей Минтранса, целью внесения изменений является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение ответственности за нарушения ПДД.
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