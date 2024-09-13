В Петербурге альфонс выдавал себя за ветерана СВО и выманил у женщины миллионы

Мужчина из Санкт-Петербурга добровольно пришел в полицию и признался в мошенничестве. Он рассказал, что обманул женщину на несколько миллионов рублей, выдавая себя за ветерана СВО.
«29-летний рецидивист, ранее судимый за грабеж и наркотики, рассказал, что с марта 2024 года обманывал 34-летнюю женщину, выдавая себя за инвалида войны и просил деньги на судебные тяжбы с Минобороны, оформление инвалидности и лечение. „Альфонс“ постепенно выманивал у нее суммы от 160 тысяч до двух миллионов рублей», — пишет «Фонтанка».
Издание уточнило, что в общей сложности мужчина получил около четырех миллионов. После того, как летом у потерпевшей случился выкидыш, она разорвала все контакты со злоумышленником.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ожидается ответ.
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