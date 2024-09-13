В Нижневартовске (ХМАО) вечером 13 сентября на перекрестке улиц Дружбы Народов и 60 лет Октября водитель «Нивы» попал в ДТП с двумя автобусами. Об этом очевидцы сообщил в соцсети.
«Водитель „Нивы“ собрал „комбо“ из двух автобусов сегодня около 22:10 у перекрёстка 60 лет Октября и Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах водитель легковушки при повороте не ожидал, что автобус заедет на его полосу и не пропустил общественный транспорт. В результате он задел еще и автобус, стоящий на встречной полосе. О пострадавших информация не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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