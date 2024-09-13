13 сентября 2024

В ХМАО водитель легковушки влетел между двух автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки не ожидал, что автобус заедет на его полосу
Водитель легковушки не ожидал, что автобус заедет на его полосу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 13 сентября на перекрестке улиц Дружбы Народов и 60 лет Октября водитель «Нивы» попал в ДТП с двумя автобусами. Об этом очевидцы сообщил в соцсети.

«Водитель „Нивы“ собрал „комбо“ из двух автобусов сегодня около 22:10 у перекрёстка 60 лет Октября и Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах водитель легковушки при повороте не ожидал, что автобус заедет на его полосу и не пропустил общественный транспорт. В результате он задел еще и автобус, стоящий на встречной полосе. О пострадавших информация не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 13 сентября на перекрестке улиц Дружбы Народов и 60 лет Октября водитель «Нивы» попал в ДТП с двумя автобусами. Об этом очевидцы сообщил в соцсети. «Водитель „Нивы“ собрал „комбо“ из двух автобусов сегодня около 22:10 у перекрёстка 60 лет Октября и Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах водитель легковушки при повороте не ожидал, что автобус заедет на его полосу и не пропустил общественный транспорт. В результате он задел еще и автобус, стоящий на встречной полосе. О пострадавших информация не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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