13 сентября 2024

В Киеве прогремели взрывы под рев воздушной тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения о тревоге поступали из разных областей страны
Сообщения о тревоге поступали из разных областей страны Фото:

В столице Украины Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве раздаются взрывы», — передает телеканал в своем официальном telegram-канале. Как указывают данные онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги был объявлен не только в Киеве, но и в ряде других областей страны. Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области также получили предупреждение о возможной угрозе с воздуха.

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В столице Украины Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве раздаются взрывы», — передает телеканал в своем официальном telegram-канале. Как указывают данные онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги был объявлен не только в Киеве, но и в ряде других областей страны. Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области также получили предупреждение о возможной угрозе с воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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