В Киеве прогремели взрывы под рев воздушной тревоги

В столице Украины Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве раздаются взрывы», — передает телеканал в своем официальном telegram-канале. Как указывают данные онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги был объявлен не только в Киеве, но и в ряде других областей страны. Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области также получили предупреждение о возможной угрозе с воздуха.
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